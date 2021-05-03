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影／台南市北區北園路口車禍 2騎士輕重傷

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市北區北園街和北園街80巷口，今天中午發生兩輛機車碰撞意外，造成洪姓男騎士頭部及四肢多處受傷，陳姓男騎士手、腿部輕微擦挫傷。市警五分局說，該路口未設置交通號誌，提醒用路人行經無號誌路口務必減速慢行，遵守路權停讓規定。

警方調查，這起車貨發生於今天中午11點47分，洪姓男騎士（60歲）騎乘機車沿北區北園街80巷口由東往西方向行駛，與陳姓男騎士（20歲）騎乘機車沿北園街由南往北方向行駛，發生碰撞，造成洪頭部及四肢多處受傷送醫治療，目前意識清醒，陳手、腿部輕微擦挫傷未送醫，雙方車輛都有車損。

台南市警五分局交通分隊分隊長林美羽說，由於該路口未設置交通號誌，警方特別提醒用路人行經無號誌路口務必減速慢行，遵守路權停讓規定，支線用路人禮應該讓主幹道用路人，保障行車安全。

台南市北區北園街和北園街80巷口，今天中午發生兩輛機車碰撞意外。圖／讀者提供
台南市北區北園街和北園街80巷口，今天中午發生兩輛機車碰撞意外。圖／讀者提供

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