台中2歲男童疑玩折疊桌 遭夾胸送醫不治

台中市中區台灣大道一段在今天下午1時許，傳出一名2歲男童意外死亡案，據查，該名陳姓男童趁家中大人不注意時，獨自在家中的折疊桌遊玩，當時家長正在哄另名幼童入睡，未料發現男童時，男童已遭折疊桌夾胸，經送醫後仍宣告不治，全案目前已由警方介入調查死因，並同步通報社會局協助調查。

據查，今天下午1時許，中區台灣大道一段的民宅傳出一名2歲陳姓男童，趁家長不注意時，跑到民宅樓中樓的樓上擺放折疊桌下方遊玩，當時陳父正在在樓下安撫陳童的胞弟入睡，因發現陳童不見蹤影，才到樓上尋找，赫然發現陳童夾在四方桌桌腳內無反應，趕緊打119求救。