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畫面曝光！醉漢要求迴轉遭拒 暴打小黃運將血濺當場

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子日前在台北市萬華區與友人飲酒餐敘後，搭上吳姓男子所駕計程車，在禁止迴轉的路口要求直接迴轉遭拒，直接出手攻擊吳男，一陣嗆聲、拉扯後，遭吳男反擊，兩人扭打在一塊，同行張男見狀也跟著毆打吳男，吳血濺當場，事後自行到中興醫院就醫；警方事後介入調查，將涉案3人通知到案，因雙方互告傷害，全案詢後依傷害、毀損罪嫌將3人送辦。

警方調查，45歲陳男4月25日凌晨5時許與友人飲酒餐敘後，到萬華區和平西路三段、西園路口搭車，要求吳男直接在路口迴轉往北行駛，但吳男以「這便不能迴轉」拒絕，引發陳男不滿，甚至出拐攻擊吳男，還嗆「你龍山（車隊）的喔？你們隊長叫什麼名字？」並自稱「阿東」，在別的地方不敢講，但在萬華可以處理。

吳男挨打後原本不敢反抗，只要求陳男下車，但陳頻頻言語挑釁、拉扯吳男，吳忍不住怒火，反手肘擊陳男臉部，雙方旋即在車內扭打在一塊。計程車外，陳男的張姓友人見狀上前勸阻，嗆吳男「好好開你的車」，又為相挺，走到前駕座窗外，出拳毆打吳男臉部，吳男當場口鼻噴血、揮手求饒。

等施暴2人離開後，吳男報警處理並自行前往中興醫院治療，無奈喊冤「守規矩也出事」；警方介入後分別於4月27、28日將陳、張2人通知到案，因雙方互告傷害，警詢後依傷害、毀損罪嫌送辦。

據悉，陳、張2人曾涉傷害、賭博案，陳雖自稱「阿東」，強調「在萬華很可以」，但並非地方黑道分子，地方人士說「聽都沒聽過，應該只是小痞子」；他酒後失控毆打運將，畫面曝光仍引發關注，不少網友直呼「太扯了，萬華住戶請小心！」

陳男打開車門攻擊吳男。記者李隆揆／翻攝
陳男打開車門攻擊吳男。記者李隆揆／翻攝
吳男車窗被陳男一拳打破。記者李隆揆／攝影
吳男車窗被陳男一拳打破。記者李隆揆／攝影

計程車

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