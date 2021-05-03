延溪公路髮夾彎下坡出事！ 混凝土預拌車翻覆1死1傷

南投縣鹿谷鄉對外要道延溪公路三彎路段，今年中午12時許，1輛混凝土預拌車從鹿谷往竹山方向的下坡路段時，因操作不慎翻覆，車身嚴重翻覆扭曲，家住竹山的賴姓男駕駛，當場被卡在駕駛座內動彈不得，被警消救出時已無生命跡象，其在副駕駛座的賴姓妻子意識清醒，因骨盆肋骨手腳均有骨折情況，已送往竹山秀傳醫院急救中。

南投縣消防局表示，這起車禍發發生在中午時段，消防人員接獲通報後，立即趕赴現場，鹿谷、竹山警方也展開交管維護交秩序，惟因案發的三彎路段，是竹山通往鹿谷的髮夾彎路段，道路又陡又彎，看現場初估，這輛預拌混凝土車是下山時，先擦撞到護欄後翻車到路邊，所幸翻下山坡，否則情況會更嚴重。