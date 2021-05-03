終於要興建 鶯歌鳳鳴消防分隊明年6月完工

新北市鶯歌鳳鳴國小前校長曾俊凱前年因火災命喪火窟，民代認為當地沒有消防隊，間接拖到救援時間。新北市消防局決定斥資7756萬興建鳳鳴分隊，該分隊可容納40名消防隊員、8輛救災、救護車輛，13日動土開工，明年6月完工。不過有民代提到，除了鶯歌外，三峽橫溪也無消防分隊，若發生火警，車程長達25分鐘，盼市府能在當地蓋設小型消防分隊：；新北市消防局表示，目前該區周邊消防隊尚可應付地方狀況，未來會視情況滾動式調整。

新北市鶯歌德昌二街在2019年10月曾發生一起火災，鶯歌區鳳鳴國小校長曾俊凱夫婦及其外甥3人都在這起火警中不幸身亡，新北市議員蘇宏欽當時便向市府反應，指鳳鳴地區有3萬多人，卻沒有設置消防隊，最近的鶯歌分隊派車過來約須10分鐘，火警發生時是分秒必爭，希望消防局能在當地設置消防分隊。

新北市消防局研議後，認為當地卻有興建消防隊必要性，決定規畫一棟4層樓的鳳鳴分隊，該分隊占地1498平方公尺，總樓地板面積551坪，將設置車庫、器材室、8間寢室等，該分隊的車庫將可容納2輛勘災車、2輛水車、2輛救護車及2輛大型救災車，最多可配置38名消防員。

新北市消防局表示，該案將於5月13日動土，月底開工，預計明年6月可完工，未來鳳鳴分隊將與鶯歌分隊搭配合作，若鶯歌市區發生火警，消防隊員皆可在10分鐘內抵達現場馳援，保障民眾生命安全。

不過新北市議員廖宜琨提到，除了鶯歌外，三峽橫溪也有相似的救災問題，該處的成福里、安坑里、竹輪里離最近的三峽分隊車程約25分鐘，若當地發生火警，恐得等上許久才能獲得救援，建議市府三峽橫溪段設置一處小型救災隊，讓當地民眾也能獲得同樣的救災品質。