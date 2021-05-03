南投竹山分局實施陸空山域掃蕩 首次出動空拍機

南投縣竹山分局近來實施山域聯合訪查，日前統籌規劃分局警力、台大實驗林管理處、協勤民力等約70人次，深入竹山鎮、鹿谷鄉山區無人居住的工寮、廢棄房舍、空屋等治安死角，同時出動空拍機協助，實施全面性山區訪查工作。

竹山分局指出，竹山鎮面積達247平方公里，是台灣僅次於花蓮縣玉里鎮的第二大鎮，加上鹿谷鄉有大片的林地，山區遼闊員警及巡山員巡查不易，近來獲報有人藏匿山區或種植大麻毒品作物，或是伺機盜伐、獵捕案件，引起不法之徒覬覦，從事各種違法行為，為保護珍貴林木及保育類動物等自然生態資源豐富，因而策劃山林訪查工作。

警方表示，趁此天候乾燥之際，山域查訪人員踏遍山區，走入無人居住的工寮和破舊廢棄廠房，出動空拍機替代腳力無法全面到達之處，宣示警方維護山區治安的決心，更為喜歡親近山林的民眾，做一次全面性山區掃蕩。