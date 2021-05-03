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「要拍金飾給老婆看 」桃男趁老闆轉頭一把抓落跑

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市宋姓男子因積欠債務，急需用錢，竟佯稱要拍金飾給老婆看，趁銀樓老闆娘不注意，奪走2條金項鍊、2支金手鐲後逃逸，要求胞妹代為變賣，自己逃之夭夭，最後在台中被警方逮個正著，被檢方依搶奪罪起訴。

桃園市中壢區的宋姓男子（23歲）因為積欠債務急需用錢，去年7月駕車至離住家車程10分鐘、位在中平路上的一家銀樓，佯稱要購買珠寶金飾，在王姓老闆娘協助下挑選2條金項鍊、2支金手鐲。宋男假稱「要拍照給老婆看」，趁王女轉過頭沒注意，快手伸向交易盤，搶奪財物後駕車逃之夭夭。

宋男先驅車回到住處，把金飾放在房間，再致電不知情的胞妹，央求妹妹代為典當後匯款給自己。妹妹起初不疑有他，到珠寶店典當後取得12萬餘元，先匯了10萬元，正要匯剩餘款項時，接到母親電話，才得知哥哥竟搶了銀樓，這些珠寶都是贓物。

警方接獲王姓老闆娘報案，數日後在台中市霧峰一帶找到一路南逃的宋男，將其逮捕歸案，同時追回變賣金飾的12萬餘元並發還店家，桃園地檢署日前依搶奪罪起訴宋男，全案審理中。

圖為桃園地檢署。本報資料照
圖為桃園地檢署。本報資料照

銀樓 珠寶 債務

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