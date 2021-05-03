影／台61大貨車撞匝道分隔島車禍 車毀1傷往桃科塞車

桃園市40歲陳姓大貨車司機今天中午駕駛大貨車，載運大批肥料行經台61線南下43.6公里、桃科工業區交流道前方匝道口，陳疑似疲勞駕駛恍神、未注意車前狀況，不慎自撞交流道的匝道分隔島，整輛大貨車撞上分隔島，車輛毀損，車上所載肥料散落匝道滿地，陳頭、手腳擦傷，現場零亂，一時造成南下桃科工業區方向塞車。

警方、消防局表示，陳姓司機駕駛大貨車載送大批肥料，自觀音區草漯工準備運送到新竹，他行經台61線43.6公里、桃科交流道匝道的分隔島，疑似恍神駕駛未減速，整輛大貨車直接撞上分隔島，車上肥料散落匝道滿地，造成往桃科匝道塞車，陳男頭部、手腳擦傷，119據報送醫治療沒有大礙。