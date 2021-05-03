聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台61大貨車撞匝道分隔島車禍 車毀1傷往桃科塞車
桃園市40歲陳姓大貨車司機今天中午駕駛大貨車，載運大批肥料行經台61線南下43.6公里、桃科工業區交流道前方匝道口，陳疑似疲勞駕駛恍神、未注意車前狀況，不慎自撞交流道的匝道分隔島，整輛大貨車撞上分隔島，車輛毀損，車上所載肥料散落匝道滿地，陳頭、手腳擦傷，現場零亂，一時造成南下桃科工業區方向塞車。
警方、消防局表示，陳姓司機駕駛大貨車載送大批肥料，自觀音區草漯工準備運送到新竹，他行經台61線43.6公里、桃科交流道匝道的分隔島，疑似恍神駕駛未減速，整輛大貨車直接撞上分隔島，車上肥料散落匝道滿地，造成往桃科匝道塞車，陳男頭部、手腳擦傷，119據報送醫治療沒有大礙。
警方趕到向陳男進行酒測，陳的酒測值為0，陳男自稱恍神不慎撞上匝道分隔島，幸好陳男沒有大礙，警方疏導交通，將散落肥料放置大貨車，恢復交通，警方表示，陳男車禍肇事原因將進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言