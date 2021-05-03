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影／台61大貨車撞匝道分隔島車禍 車毀1傷往桃科塞車

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市40歲陳姓大貨車司機今天中午駕駛大貨車，載運大批肥料行經台61線南下43.6公里、桃科工業區交流道前方匝道口，陳疑似疲勞駕駛恍神、未注意車前狀況，不慎自撞交流道的匝道分隔島，整輛大貨車撞上分隔島，車輛毀損，車上所載肥料散落匝道滿地，陳頭、手腳擦傷，現場零亂，一時造成南下桃科工業區方向塞車

警方、消防局表示，陳姓司機駕駛大貨車載送大批肥料，自觀音區草漯工準備運送到新竹，他行經台61線43.6公里、桃科交流道匝道的分隔島，疑似恍神駕駛未減速，整輛大貨車直接撞上分隔島，車上肥料散落匝道滿地，造成往桃科匝道塞車，陳男頭部、手腳擦傷，119據報送醫治療沒有大礙。

警方趕到向陳男進行酒測，陳的酒測值為0，陳男自稱恍神不慎撞上匝道分隔島，幸好陳男沒有大礙，警方疏導交通，將散落肥料放置大貨車，恢復交通，警方表示，陳男車禍肇事原因將進一步調查釐清。

桃園市陳姓大貨車司機大貨車載運大批肥料，在台61南下43.6公里自撞匝道口分島，造成車毀、人傷，肥料散落滿地。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓大貨車司機大貨車載運大批肥料，在台61南下43.6公里自撞匝道口分島，造成車毀、人傷，肥料散落滿地。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓大貨車司機大貨車載運大批肥料，在台61南下43.6公里自撞匝道口分島，造成車毀、人傷，肥料散落滿地。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓大貨車司機大貨車載運大批肥料，在台61南下43.6公里自撞匝道口分島，造成車毀、人傷，肥料散落滿地。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓大貨車司機大貨車載運大批肥料，在台61南下43.6公里自撞匝道口分島，造成車毀、人傷，肥料散落滿地。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓大貨車司機大貨車載運大批肥料，在台61南下43.6公里自撞匝道口分島，造成車毀、人傷，肥料散落滿地。記者曾增勳／翻攝

塞車 酒測 新竹

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