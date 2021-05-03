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日本也有鄭成功神話？呼應戰爭的《國姓爺合戰》

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

影／公親變事主！ 同事助協調感情問題卻遭毆

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山區高姓男子疑似懷疑女友潘姓女子與簡姓同事有曖昧，半夜與2名友人找簡男到捷安路談判，雙方談沒幾句，高男與其中一名戴姓友人突然毆打簡男，高男還持刀刺傷簡男右大腿，3人事後駕車逃逸，簡男經送醫無生命危險，警方詢後將依殺人未遂、傷害等罪嫌將高男、戴男送辦。

據了解，潘女（22歲）在岡山區一間KTV工作，潘女與高男（24歲）已交往近4年，日前高男懷疑潘女與簡姓同事（28歲）有曖昧，上月27日半夜12時許夥同戴男（21歲）等2名友人約簡男談判，雙方一言不和，高男與戴男毆打簡男，高男還拿出水果刀刺傷簡男右大腿。

簡男經送醫後目前沒有生命危險，簡男家屬事後表示，簡男早聽說潘女有一位恐怖情人，也知道潘女後來受不了向高男提分手，事發當天高男到KTV找人，潘女躲在店中不敢出來，簡男只是出面協調雙方關係，卻公親變事主受傷，但警方獲報後僅傳喚高男，且詢後請回未送地檢署偵辦，質疑警方辦案消極。

岡山警分局澄清，當晚警方接獲報案，4小時內即循線通知相關涉案人全部到案說明，但因高男等人非現行犯，無法直接逮捕解送地檢署，當天凌晨5點通知簡男，如出院簡男及家屬即可到派出所做筆錄辦理函送程序，簡男28日出院，向警方表示需休息幾天才能到派出所做筆錄。

簡男及家屬多次延遲至今未到案說明，警方經檢察官指示，今天將再以通知書通知，等簡男筆錄製作完成或不來說明，再整卷函送橋頭地檢署偵辦。

岡山警分局提醒，凡事都應理性，遵守法律，警方對於暴力等犯罪滋擾行為都將依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以確保轄區治安平穩。

高雄市岡山區高姓男子疑似懷疑女友潘姓女子與簡姓同事有曖昧，半夜夥同友人毆打簡男，警方詢後將依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區高姓男子疑似懷疑女友潘姓女子與簡姓同事有曖昧，半夜夥同友人毆打簡男，警方詢後將依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區高姓男子疑似懷疑女友潘姓女子與簡姓同事有曖昧，半夜夥同友人毆打簡男，警方詢後將依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區高姓男子疑似懷疑女友潘姓女子與簡姓同事有曖昧，半夜夥同友人毆打簡男，警方詢後將依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區高姓男子疑似懷疑女友潘姓女子與簡姓同事有曖昧，半夜夥同友人毆打簡男，警方詢後將依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區高姓男子疑似懷疑女友潘姓女子與簡姓同事有曖昧，半夜夥同友人毆打簡男，警方詢後將依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。記者陳玫伶／翻攝

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