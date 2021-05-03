計程車撞上台灣大道分隔島卡住 駕駛：太累了

台中市謝姓計程車司機昨天晚間9時許，開車行經西屯區台灣大道時，在中工三路附近自撞中央分隔島，計程車的一半車身都在分隔島上，動彈不得，分隔島上的路樹也被撞斷，警方獲報到場酒測，發現謝無酒精濃度，謝辯稱，因為工作的太累，一時沒注意，才會撞上分隔島，全案將函送台中市交大事故組分析肇因，並通知市府單位後續求償。

據查，謝姓男子（51歲）是計程車司機，昨晚9時許開車行經西屯區台灣大道、中工三路時，疑因疲勞駕駛，自撞分隔島，謝的計程車的車頭、左側車身都有毀損，分隔島的路樹也被撞到連根拔起。

第六警分局交通分隊獲報到場，發現謝姓司機並無酒精濃度，謝辯稱，只是因為太疲勞，才會沒注意車前狀況，方向盤打偏了才會自撞。