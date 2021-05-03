中國抽砂船進限制水域 遭馬祖海巡驅離
海洋委員會海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊今天表示，昨天2艘中國抽砂船曾進入限制水域，但未抽砂，海巡艦艇執行驅離。
民主進步黨連江縣黨部主任委員李問在社群網站臉書（Facebook）說，昨天約下午5時多，中國違法抽砂船於南竿與莒光海域間作業，部分已進入6000公尺「限制水域」，經民眾通知，海巡火速派船驅趕；此外，海巡也在南竿西側芙蓉澳外海，驅離滯留的中國籍貨輪。
海巡隊上午告訴中央社記者，抽砂船沒在馬祖禁限制水域內抽砂，且近期較多進入禁限制水域為運砂船，航行時為省油料，抄近路經馬祖進入水域。海巡每天機動性、不間斷巡防海域狀況，搭配沿岸多功能艇執勤。
滯留的中國籍貨輪部分，海巡隊說，貨輪經過錨泊，單純停著休息，一樣立即前往驅離。
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