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台北車站某大樓有確診者？柯文哲脫口：是新光大樓

前副所長稱屏風擋視線 5警均未見砸電腦才只驅離未逮捕

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

松山之亂關鍵96秒畫面，昨公布後再度引發質疑為何沒當場法辦黑衣人，台北市警局回說，現場沒有任何人看到砸電腦。今早前副所長顏敏森受訪稱，當下剛睡醒走出辦公室，視線被屏風擋到，沒看到砸電腦，4名同仁也回報確實沒看到。

96秒畫面顯示，四海幫成員徐權等10人，陸續從南京東路橫越馬路，尾隨前教官楊忠蒞進松山警分局中崙派出所，楊忠蒞慌張跑進派出所後，指示值班台警員幫忙擋人，隨後往電梯方向逃跑上樓。

值班警員上前阻擋10人，過程中徐權氣憤下拿起值班台旁鐵椅砸落電腦，不久前顏敏森聽到聲響跑到值班台查看，繞過辦公室與值班台間的屏風，衝上前環抱徐男脖子，將他壓制在牆邊。

今早顏敏森站在屏風後受訪，他說，當天已經是就寢狀態，聽到外面有聲音跑出來，當下看到的狀況確實被屏風擋到，這個角度往前看是沒有人，轉身後才看到徐嫌對同仁大聲喧嘩，才衝上前制止，但「沒看到扔椅子」。

顏指出，當晚以駐地安全為第一優先考量，必須迅速驅離群眾到派出所門外，鞏固駐地安全；鎖上門後確實有看到電腦螢幕掉到地上，經詢問同仁，4名同仁接回報「沒有看到這個動作」、「確實沒看到」。

媒體質疑，當時有啟動快打部隊嗎？顏回答，擔心有第二波衝突，將線上同仁轉回駐地警戒，隨後2名黑衣人返回道歉，因當時事實不明確，又無法調閱監視器畫面，在釐清事實前「我以經驗法則，只能做當下的處置」本著毋枉毋縱的精神。

中崙所前副所長顏敏森今天受訪，稱第一時間視線被屏風擋著。記者蕭雅娟／翻攝
中崙所前副所長顏敏森今天受訪，稱第一時間視線被屏風擋著。記者蕭雅娟／翻攝

監視器 教官 電梯

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