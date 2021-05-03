疑不滿岳父母碎念 高雄翁清晨持刀殺傷同床妻

高雄市鳳山區王姓老翁今天凌晨疑因前一晚與妻子發生口角，突持水果刀砍向熟睡中的妻子，造成王妻身上有8處刀傷，鳳山警分局獲報到場逮捕王翁，王妻渾身是血躺在床上、意識清楚緊急送醫，警方詢後依殺人未遂罪嫌移送王翁。

警方今天清晨5時許獲報，有人持刀滋事，警方到場發現王翁（78歲）於民宅一樓等候員警，坦承持刀傷人，表示岳父母愛碎念，對他造成困擾，和妻子（72歲）兩人長期為此事吵架，前一晚也有發生口角，王翁整夜想事情睡不著，清晨才一時衝動持刀刺向妻子。

警方到場時王妻全身是血躺在二樓床上、可以正常說話、意識清楚，前胸及後背共有8處刀傷，救護人員緊急包紮後送醫。