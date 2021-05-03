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影／「需要幫忙嗎？」7旬老翁機車倒地 清水警民伸援手

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名老翁日前騎機車在台中市沙鹿區路口停等紅燈時，因腳沒力，機車倒地，他扶不起機車，站路口無助時，清水警分局員警見狀上前協助，路過的貨車司機也詢問是否需要幫忙，警民合力將機車抬上貨車載到車行檢查，再護送老翁回家。

70多歲陳姓老翁日前騎機車在沙鹿區鎮南路與鎮政路口時停等紅燈時，因腰部剛開完刀，大腿力氣使不上，無法穩住機車而倒地，他正感無助時，中市清水警分局沙鹿所員警童榮智、余培毅，巡邏經過發現，立即上前關心，並幫忙老翁扶起機車。

但機車仍無法發動，員警先將老翁扶到路旁休息，員警再旁試著發動機車但仍無法發動，剛好一名貨車駕駛曾男行經時看到，並問「需要幫忙嗎？」，警民合力將機車抬上貨車載到機車行檢視後，警方考慮老翁安全，由一名警察騎老翁機車回家，另一名開巡邏車護送老翁安全回家。

陳姓老翁妻子看見警察帶他回家，還以為丈夫違法被警方逮獲，經過員警一翻解釋後，陳妻才了解真正原因，並感謝警方幫忙。

清水警分局沙鹿分駐所長林雙鎮呼籲民眾，因身體不適或精神狀況不佳，切勿駕駛交通工具，確保自身及己其他用路人安全。

台中清水一名老翁機車倒地扶不起來，員警見狀上前幫忙。圖／警方提共
台中清水一名老翁機車倒地扶不起來，員警見狀上前幫忙。圖／警方提共
台中清水一名老翁機車倒地扶不起來，員警見狀上前幫忙。圖／警方提共
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