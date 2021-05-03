快訊

空腹吃「5類食物」會胖、血糖失控！ 吐司、豆漿、香蕉都上榜

確診者到過永和！永平國小校慶急喊卡 將全校消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疑要求分紅不成變押人討債 警救出傷痕累累被害人

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市廖姓男子等人涉嫌藉故向張姓、王姓友人「討債」，將兩人強留屋內，並持棍棒脅迫，搶走皮夾、手機。王交出筆電後脫困並報案，警方趕往現場將廖男等3人逮捕，救出張男，並追查出另1名共犯，偵詢後將全案依傷害、妨害自由及強盜罪嫌送辦。

基隆警二分局深澳坑派出所前晚接獲王男報案，指他與張男應廖之邀，到深澳坑路黃女住家交涉財務問題。他們到達時，屋內有廖男、黃女及其男友，對方指張賺到意外之財，要求分紅。

張向廖男等人表示，其實並沒有賺到那筆錢，但廖不信，拘禁2人加以毆打，強行拿走手機和皮夾。王男應允交付筆電得以脫身，離開現場後向警方報案。

警二分局偵查隊及深澳坑派出所成立專案小組，依據王男描述找出黃女住處。進入現場搜索，發現廖男等3嫌仍在屋內，帶回偵詢，並起出涉案木棒、木棍及安全帽等證物。

張男全身多處擦、挫傷，臉部腫脹，傷痕累累，送醫後脫險。張說根本沒欠廖等人的錢，廖則堅稱張共欠他2、3萬元，但未對欠錢原因多做說明。員警偵查後得知陳男也涉案，循線逮捕，偵詢後依傷害、妨害自由、強盜罪嫌將4人移送基隆地檢署偵辦。

基隆市廖男等人涉嫌暴力討債，警方起出作案用棍棒，偵詢後被依傷害、妨害自由及強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市廖男等人涉嫌暴力討債，警方起出作案用棍棒，偵詢後被依傷害、妨害自由及強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市廖男等人涉嫌以討債為由拘禁張男、王男，被依傷害、妨害自由及強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市廖男等人涉嫌以討債為由拘禁張男、王男，被依傷害、妨害自由及強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 強盜

延伸閱讀

閃過一隻貓天外又飛來一隻貓 休旅車擋風玻璃碎成蜘蛛網

男為洩壓樓梯間掏鳥自慰 鄰居撞見驚恐報案

小偷深夜竊香油錢出不了廟 天一亮被甕中捉鱉送法辦

這麼巧！桃園女子報案機車牌遺失 警剛好在路邊撿到

相關新聞

桃園大規模停電 台電查出原因：白鼻心闖禍

桃園市八德、蘆竹、中壢等地昨天凌晨無預警大規模停電，傳有民眾受困電梯，也有住戶無電可用，手機電話、網路也不通，生活大受影...

中壢變電所設備故障 桃園凌晨無預警大規模停電

桃園市八德、蘆竹、中壢等今天凌晨無預警大規模停電，傳出多起民眾受困電梯情況，也有住戶無電可用，手機電話、網路也不通，生活...

影／太魯閣號事件美籍罹難者家屬的一封公開信

立委王婉諭與大恆國際法律事務所律師陳孟秀，上午在立法院舉行「金錢不該被視為人命的合理賠償，一封太魯閣號美籍罹難者Sene...

影／「需要幫忙嗎？」7旬老翁機車倒地 清水警民伸援手

一名老翁日前騎機車在台中市沙鹿區路口停等紅燈時，因腳沒力，機車倒地，他扶不起機車，站路口無助時，清水警分局員警見狀上前協...

影／疑要求分紅不成變押人討債 警救出傷痕累累被害人

基隆市廖姓男子等人涉嫌藉故向張姓、王姓友人「討債」，將兩人強留屋內，並持棍棒脅迫，搶走皮夾、手機。王交出筆電後脫困並報案...

影／宜蘭三星鄉暗夜民宅大火 燒死獨居老翁是村長岳父

宜蘭縣三星鄉尚武村媽祖廟後方的一戶民宅，昨晚發生火災，冒出熊熊火光，鄰居見狀立即打119。雖是一樓平房，但屋中獨居老翁被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。