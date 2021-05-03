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影／疑要求分紅不成變押人討債 警救出傷痕累累被害人
基隆市廖姓男子等人涉嫌藉故向張姓、王姓友人「討債」，將兩人強留屋內，並持棍棒脅迫，搶走皮夾、手機。王交出筆電後脫困並報案，警方趕往現場將廖男等3人逮捕，救出張男，並追查出另1名共犯，偵詢後將全案依傷害、妨害自由及強盜罪嫌送辦。
基隆警二分局深澳坑派出所前晚接獲王男報案，指他與張男應廖之邀，到深澳坑路黃女住家交涉財務問題。他們到達時，屋內有廖男、黃女及其男友，對方指張賺到意外之財，要求分紅。
張向廖男等人表示，其實並沒有賺到那筆錢，但廖不信，拘禁2人加以毆打，強行拿走手機和皮夾。王男應允交付筆電得以脫身，離開現場後向警方報案。
警二分局偵查隊及深澳坑派出所成立專案小組，依據王男描述找出黃女住處。進入現場搜索，發現廖男等3嫌仍在屋內，帶回偵詢，並起出涉案木棒、木棍及安全帽等證物。
張男全身多處擦、挫傷，臉部腫脹，傷痕累累，送醫後脫險。張說根本沒欠廖等人的錢，廖則堅稱張共欠他2、3萬元，但未對欠錢原因多做說明。員警偵查後得知陳男也涉案，循線逮捕，偵詢後依傷害、妨害自由、強盜罪嫌將4人移送基隆地檢署偵辦。
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