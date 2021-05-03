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桃園大規模停電 台電查出原因：白鼻心闖禍
桃園市八德、蘆竹、中壢等地昨天凌晨無預警大規模停電，傳有民眾受困電梯，也有住戶無電可用，手機電話、網路也不通，生活大受影響；台電表示，這起事件是因為中壢變電所設備故障導致，經查是動物闖入導致，有關民眾損失，公司有扣減電費機制，會依規定賠償用戶損失。
台電公司指出，此次停電影響6萬3千餘戶，其中包含13戶用電大戶。2日凌晨大停電是因為白鼻心侵入並觸碰中壢一次變電所6萬9千伏特匯流排隔離開關設備，引起匯流排保護電驛動作跳脫相關開關，導致變電所6萬9千伏特停電。全部停電用戶在5月3日凌晨1時21分復電。
台電公司表示，本次白鼻心侵入中壢一次變電所導致用戶不預警停電事件，造成用戶生活困擾不變表達深切歉意。由於中壢一次變電所位於工業區內，變電所四周工廠林立，以往未曾發現白鼻心活動情形，台電公司將對於本案白鼻心侵襲進行相關調查及防治對策研討，以避免類似事故再發生。
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