快訊

空腹吃「5類食物」會胖、血糖失控！ 吐司、豆漿、香蕉都上榜

確診者到過永和！永平國小校慶急喊卡 將全校消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1男登山客獨攀南投關刀山迷途 搜救隊摸黑急尋

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣消防局昨午後獲報有民眾在仁愛鄉、埔里鎮交界的關刀山迷途失聯，埔里警義消隨即集結搜救隊，上山馳援搜救，直至晚間7時許成功接觸到待救者，確認其健康無虞，摸黑將他帶下山，並於今天凌晨平安完成搜救任務。

據瞭解，一名蔡姓山友利用勞動節連假自雲林縣到南投縣爬山，昨上午獨自攀登關刀山，爬山期間均與親友保持聯繫，昨午後通報疑似迷途，找不到下山的路，手機隨後則無法取得聯繫，其親友焦急通報119盼協尋搜救。

南投縣政府消防局指出，昨下午1時許獲報蔡姓山友在關刀山一帶迷途，隨即通通報第二大隊，並由中心碑分隊集結出動多名警消、義消組成搜救隊，整理登山裝備後上山馳援，同時與親友聯繫確認可能迷途地點。

中心碑消防分獲報後，由分隊長分隊陳世賢率隊員黃啟倫、孫耀亭及多名義消入山搜救，陳表示，經關刀山西峰，約在昨天傍晚抵達關刀山三角點，依據現場狀況研判蔡男應是走錯路，因此下切至關刀山下方的溪谷搜索。

而入夜後視線不良，但搜救人員仍賣力搜索，甚至冒險下切約1.5公里，總算在昨天晚上7時許找到蔡男，確認其身體健康無虞，並未他補充糧食、飲水後，摸黑將蔡男引領下山，今天凌晨平安順利將人救出，焦急等待的家屬也鬆了一口氣。

消防局則表示，關刀山名列「埔里六秀」，因山形雄偉壯闊，有如關刀橫臥而得名，海拔雖僅2017公尺，屬中級山，但山徑錯綜複雜，常有登山迷途狀況，呼籲民眾上山前務必做好功課，熟悉各危險路段、岔路等，並且結伴同行為宜。

南投縣關刀山一帶昨傳獨攀迷途，警義消組搜救隊馳援，今天凌晨平安完成搜救任務。圖／讀者提供
南投縣關刀山一帶昨傳獨攀迷途，警義消組搜救隊馳援，今天凌晨平安完成搜救任務。圖／讀者提供
南投縣關刀山一帶昨傳獨攀迷途，警義消組搜救隊馳援，今天凌晨平安完成搜救任務。圖／讀者提供
南投縣關刀山一帶昨傳獨攀迷途，警義消組搜救隊馳援，今天凌晨平安完成搜救任務。圖／讀者提供

埔里 山友 連假

延伸閱讀

民眾黨布局南投 首場活動捐助原鄉球員帶看電影

南投社大尋秘境驚見「垃圾瀑」 師生痛心記錄

騎電輔單車還飛上天 南投推5+1條深度旅行遊程

欠缺巷弄長照站喘息服務 南投鼓勵加入特約服務單位

相關新聞

桃園大規模停電 台電查出原因：白鼻心闖禍

桃園市八德、蘆竹、中壢等地昨天凌晨無預警大規模停電，傳有民眾受困電梯，也有住戶無電可用，手機電話、網路也不通，生活大受影...

中壢變電所設備故障 桃園凌晨無預警大規模停電

桃園市八德、蘆竹、中壢等今天凌晨無預警大規模停電，傳出多起民眾受困電梯情況，也有住戶無電可用，手機電話、網路也不通，生活...

影／太魯閣號事件美籍罹難者家屬的一封公開信

立委王婉諭與大恆國際法律事務所律師陳孟秀，上午在立法院舉行「金錢不該被視為人命的合理賠償，一封太魯閣號美籍罹難者Sene...

影／「需要幫忙嗎？」7旬老翁機車倒地 清水警民伸援手

一名老翁日前騎機車在台中市沙鹿區路口停等紅燈時，因腳沒力，機車倒地，他扶不起機車，站路口無助時，清水警分局員警見狀上前協...

影／疑要求分紅不成變押人討債 警救出傷痕累累被害人

基隆市廖姓男子等人涉嫌藉故向張姓、王姓友人「討債」，將兩人強留屋內，並持棍棒脅迫，搶走皮夾、手機。王交出筆電後脫困並報案...

影／宜蘭三星鄉暗夜民宅大火 燒死獨居老翁是村長岳父

宜蘭縣三星鄉尚武村媽祖廟後方的一戶民宅，昨晚發生火災，冒出熊熊火光，鄰居見狀立即打119。雖是一樓平房，但屋中獨居老翁被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。