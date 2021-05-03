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1男登山客獨攀南投關刀山迷途 搜救隊摸黑急尋
南投縣消防局昨午後獲報有民眾在仁愛鄉、埔里鎮交界的關刀山迷途失聯，埔里警義消隨即集結搜救隊，上山馳援搜救，直至晚間7時許成功接觸到待救者，確認其健康無虞，摸黑將他帶下山，並於今天凌晨平安完成搜救任務。
據瞭解，一名蔡姓山友利用勞動節連假自雲林縣到南投縣爬山，昨上午獨自攀登關刀山，爬山期間均與親友保持聯繫，昨午後通報疑似迷途，找不到下山的路，手機隨後則無法取得聯繫，其親友焦急通報119盼協尋搜救。
南投縣政府消防局指出，昨下午1時許獲報蔡姓山友在關刀山一帶迷途，隨即通通報第二大隊，並由中心碑分隊集結出動多名警消、義消組成搜救隊，整理登山裝備後上山馳援，同時與親友聯繫確認可能迷途地點。
中心碑消防分獲報後，由分隊長分隊陳世賢率隊員黃啟倫、孫耀亭及多名義消入山搜救，陳表示，經關刀山西峰，約在昨天傍晚抵達關刀山三角點，依據現場狀況研判蔡男應是走錯路，因此下切至關刀山下方的溪谷搜索。
而入夜後視線不良，但搜救人員仍賣力搜索，甚至冒險下切約1.5公里，總算在昨天晚上7時許找到蔡男，確認其身體健康無虞，並未他補充糧食、飲水後，摸黑將蔡男引領下山，今天凌晨平安順利將人救出，焦急等待的家屬也鬆了一口氣。
消防局則表示，關刀山名列「埔里六秀」，因山形雄偉壯闊，有如關刀橫臥而得名，海拔雖僅2017公尺，屬中級山，但山徑錯綜複雜，常有登山迷途狀況，呼籲民眾上山前務必做好功課，熟悉各危險路段、岔路等，並且結伴同行為宜。
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