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獨派愛相殺：「第二次」蘇格蘭獨立公投的倒數？

影／「不要跑！」22歲女警尖聲阻車手 叫支援抓通緝犯

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

吳姓毒品通緝犯日前當詐騙集團車手，到嘉義市提款，女警蘇靖雅見吳形跡可疑、主動盤查，吳先假意配合、趁隙拔腿逃跑，蘇靖雅立即追逐並尖聲呼叫支援，吳隨即被支援警網壓制逮捕，蘇靖雅事後謙虛表示「感謝同仁幫忙抓到人，我跑得不夠快，還要再訓練！」

嘉義市警一分局長榮派出所員警蘇靖雅，上月19日晚間9時許，在仁愛路台北富邦銀行前執勤，發現一男子頭戴鴨舌帽、口罩，在提款機前連續領款，她感覺男子眼神飄忽、形跡可疑，主動趨前盤查，沒想到吳假意配合出示證件後，突然轉身逃逸。

「你不要跑、支援抓車手！」蘇靖雅說，當時見男子突然竄逃，直覺是詐騙車手，立即大聲通報警網，支援圍捕，但男子跑得很快，她背裝備跟在後方跑百餘公尺，轉個巷子嫌犯突失去蹤影，還好路旁民眾指出吳嫌逃跑方向，她邊追邊回報嫌犯位置。

長榮派出所長姜健鴻說，接獲蘇靖雅線上通報，立即會同警員張修瑋騎機車圍捕，吳嫌跑了約200公尺進入一死巷，被居民喝阻，他和張修瑋隨即上前壓制，並告訴線上氣喘吁吁的蘇靖雅「不要擔心、抓到人了！」

「積極查緝才能嚇阻車手！」姜健鴻說，22歲蘇靖雅從警才3年多，執行勤務能觀察入微，發現提款者可疑，先禮貌告知盤查，見嫌犯逃跑，邊追逐邊呼叫支援，才能共同逮捕到犯嫌。

40歲吳嫌被逮捕後坦承擔任詐欺集團車手，警方也查出吳為毒品通緝犯，並到吳住宿地點起出毒品、10多張提款卡，現金16萬餘元，警訊後依涉嫌詐欺、持有二級毒品、毒品通緝等案偵辦移送。

蘇靖雅日前積極查緝，抓到毒品通緝犯，事後謙虛表示「感謝同仁幫忙抓到人，我跑得不夠快，還要再訓練！」記者卜敏正／攝影
蘇靖雅日前積極查緝，抓到毒品通緝犯，事後謙虛表示「感謝同仁幫忙抓到人，我跑得不夠快，還要再訓練！」記者卜敏正／攝影

車手 毒品 通緝

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