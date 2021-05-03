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桃園凌晨無預警大規模停電 男受困電梯驚魂十分鐘

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

昨天晚間近12點，桃園市多處無預警停電，民眾紛紛在各大在地臉書社團發文詢問，包括蘆竹、中壢、桃園等行政區都傳出災情。據了解，停電戶數總計約6萬戶，今日1點39分已全數復電完成。消防局接獲一件電梯受困通報。

一位中壢人表示，當時剛進入電梯，沒想到門一關，燈就突然熄滅，不管按了幾次按鈕都沒有反應，因為困在電梯裡面，手機收不到訊號也無法對外求救，只能按著電梯的求救鈴，但求救鈴只像門鈴一樣發出鳴叫，對講機另一端完全沒有任何回應，讓他當下一度想徒手拉開電梯門脫困，所幸大概10多分鐘後恢復供電，燈一亮，他立刻從電梯衝出，驚魂未定。原本他以為是電梯故障，後來才發現原來是整個中壢區都停電。

另有人當時正在看劇，沒想到突然電燈一黑，電風扇也停止運轉，剩下手機的螢幕還亮著，因為手機訊號未受到停電影響，所以他繼續摸黑看劇，不過他回想，確實沒收到停電通知，一度懷疑是大樓跳電，但當他往窗外看，發現整條大街也都是漆黑一片，猜測應該是附近也都停電了，而供電在0點10分左右恢復。

據了解，這次停電是台電中壢變電所高壓控制器故障，造成多個行政區停電，經搶修，今天近凌晨1點已陸續復電，詳細停電原因仍待釐清。消防局表示，指揮中心接獲因停電造成電梯受困件數1件，無人員傷亡。

中壢地區凌晨突然停電。圖／取自我是中壢人
中壢地區凌晨突然停電。圖／取自我是中壢人

停電 電梯 電通

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