聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園凌晨無預警大規模停電 男受困電梯驚魂十分鐘
昨天晚間近12點，桃園市多處無預警停電，民眾紛紛在各大在地臉書社團發文詢問，包括蘆竹、中壢、桃園等行政區都傳出災情。據了解，停電戶數總計約6萬戶，今日1點39分已全數復電完成。消防局接獲一件電梯受困通報。
一位中壢人表示，當時剛進入電梯，沒想到門一關，燈就突然熄滅，不管按了幾次按鈕都沒有反應，因為困在電梯裡面，手機收不到訊號也無法對外求救，只能按著電梯的求救鈴，但求救鈴只像門鈴一樣發出鳴叫，對講機另一端完全沒有任何回應，讓他當下一度想徒手拉開電梯門脫困，所幸大概10多分鐘後恢復供電，燈一亮，他立刻從電梯衝出，驚魂未定。原本他以為是電梯故障，後來才發現原來是整個中壢區都停電。
另有人當時正在看劇，沒想到突然電燈一黑，電風扇也停止運轉，剩下手機的螢幕還亮著，因為手機訊號未受到停電影響，所以他繼續摸黑看劇，不過他回想，確實沒收到停電通知，一度懷疑是大樓跳電，但當他往窗外看，發現整條大街也都是漆黑一片，猜測應該是附近也都停電了，而供電在0點10分左右恢復。
據了解，這次停電是台電中壢變電所高壓控制器故障，造成多個行政區停電，經搶修，今天近凌晨1點已陸續復電，詳細停電原因仍待釐清。消防局表示，指揮中心接獲因停電造成電梯受困件數1件，無人員傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言