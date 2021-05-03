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中壢變電所設備故障 桃園凌晨無預警大規模停電

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德、蘆竹、中壢等今天凌晨無預警大規模停電，傳出多起民眾受困電梯情況，也有住戶無電可用，手機電話、網路也不通，生活大受影響；台電表示，這起事件是因為中壢變電所設備故障導致，經過搶修，已陸續復電。

桃園巿昨天深夜11點55分左右，桃園市多處無預警停電，民眾紛紛於在地臉書社團發文詢問，不少人熱心回報，包括蘆竹、中壢區，就連桃園、大園、楊梅、平鎮區等行政區也陸續傳出災情。

今天凌晨「我是中壢人」臉書粉絲團發文問哪些地方停電，不少桃園巿民留言回報指，「內壢火車站附近大停電」、「我在元智也是大停電」、「中壢元化路這邊也停」，還有人說外面好多消防車跑來跑去。

粉團後來又貼文指，台電16萬瓦高壓電跳電造成大停電，正在搶修中，並向搶修人員說「辛苦了」。不少人回應，「突然就停電，還好有蠟燭，還可以洗澡」、「出了什麼事 大規模停電也太誇張」、「祈禱快點來電吧～我父親的氣墊床慢慢消氣中…」。

台電回覆中壢變電所設備故障導致，才造成大規模停電，經台電人員搶修，今天凌晨1點左右，已陸續恢復供電，有關停電原因及受影響戶數，仍待台電說明。

圖／截自《我是中壢人》臉書
圖／截自《我是中壢人》臉書

停電 台電 成大

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