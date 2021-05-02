集合善款900萬 台北松山慈惠堂捐贈救護車、消防警備車
台北松山慈惠堂，今天晚上在台北小巨蛋舉辦「弘揚母愛音樂會」，除表揚全國各界的慈悲楷模及孝悌楷模，也同時集結信眾善款約900萬元，捐贈台北市政府2輛高頂救護車及4輛消防警備車。
松山慈惠堂在台北市頗具盛名，平時致力於弘揚宗教、從善積德與推廣文化建設，信眾善款回饋社會，用以彰顯母娘慈悲之大愛精神。台北市消防局指出，松山慈惠堂從2011年起共計捐贈消防局2輛消防車、1輛後勤車、22輛救護車、行車紀錄器69組、山域搜救裝備器材1批、1萬件隔離衣、防護衣2500件以及住宅用火災警報器3萬8200只。
今年松山慈惠堂再度集合信眾四方善款約900萬元，捐贈消防局高頂救護車2輛與消防警備車4輛，熱心公益澤被天下。今晚由市長柯文者也代表到場受贈，由台北市義勇消防總隊致贈感謝狀予慈惠堂堂主。
消防局今晚透過新聞稿指出，自1999年6月1日成立「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1207位到院前心肺功能停止患者(OHCA)康復出院，爾後也將善用捐贈的救護車持續拯溺救難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言