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影／女子把車開上人行道撞路燈桿 目擊者：被騎士嚇到
基隆一名女子開車行經中正區立德路下坡路段，疑對路況不熟，把車開上人行道後，車頭衝撞路燈桿才停下，車頭嚴重凹陷，引擎蓋拱起，女子一度受困駕駛座。消防人員獲報將她救下車，送醫急救後脫險。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨天接獲報案，指立德路發生車禍，有人受困車內。消防人員駕駛救護車趕抵現場，看到一輛藍色自小客車撞上路燈桿。由於衝撞力大，車頭嚴重受損，開車女子受困駕駛座，經消防員協助才脫困。
基隆市警二分局安瀾橋派出所員警趕往現場，協助疏導交通。女子被送到三軍總醫院正榮院區，急救後無生命危險。警方對她實施酒測，數值為0無酒駕。
目擊者說，女子開車經過事故路段時，對向有騎士騎機車高速行駛，女駕駛疑對路不熟，情急之下失控，才會把車開上路旁人行道，撞上路燈桿後停下。
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