快訊

確診者曾搭北捷公車 柯文哲：明宣布是否升高防疫層級

諾富特女房務主管家人確診曾到台北 今晚加強消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女子把車開上人行道撞路燈桿 目擊者：被騎士嚇到

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆一名女子開車行經中正區立德路下坡路段，疑對路況不熟，把車開上人行道後，車頭衝撞路燈桿才停下，車頭嚴重凹陷，引擎蓋拱起，女子一度受困駕駛座。消防人員獲報將她救下車，送醫急救後脫險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨天接獲報案，指立德路發生車禍，有人受困車內。消防人員駕駛救護車趕抵現場，看到一輛藍色自小客車撞上路燈桿。由於衝撞力大，車頭嚴重受損，開車女子受困駕駛座，經消防員協助才脫困。

基隆市警二分局安瀾橋派出所員警趕往現場，協助疏導交通。女子被送到三軍總醫院正榮院區，急救後無生命危險。警方對她實施酒測，數值為0無酒駕。

目擊者說，女子開車經過事故路段時，對向有騎士騎機車高速行駛，女駕駛疑對路不熟，情急之下失控，才會把車開上路旁人行道，撞上路燈桿後停下。

基隆新一名女子開車行經立德路，把車開上人行道衝撞路燈桿才停下，車頭嚴重凹陷，引擎蓋拱起，受困駕駛座。記者邱瑞杰／翻攝
基隆新一名女子開車行經立德路，把車開上人行道衝撞路燈桿才停下，車頭嚴重凹陷，引擎蓋拱起，受困駕駛座。記者邱瑞杰／翻攝

人行道 基隆

延伸閱讀

都會討生活比留原鄉更需韌性 基隆市表揚原住民模範母親

不會CPR急救沒關係 趕緊下載雲林這個救命APP

才與車友車聚完...百萬重機杜卡迪慘摔 騎士魂斷台3線橫山路段

基隆市中心傳民宅火警 10多輛消防車馳援引起騷動

相關新聞

霧台台24線37K「同學彎」車禍不斷 警：加強超速取締

屏東縣霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，因山路蜿蜒，又有多處轉彎，轉彎處腹地不寬，經常有機車族轉彎不及撞到護...

男操作空拍機記錄媽祖遶境 不慎從2樓跌落送醫

屏東萬丹一名40歲陳姓男子今天上午坐在萬丹保長厝街一處民宅2樓陽台，疑似操作空拍機，重心不穩不慎跌落，造成頭部外傷等，當...

影／女子把車開上人行道撞路燈桿 目擊者：被騎士嚇到

基隆一名女子開車行經中正區立德路下坡路段，疑對路況不熟，把車開上人行道後，車頭衝撞路燈桿才停下，車頭嚴重凹陷，引擎蓋拱起...

影／賓士車飛衝騎上轎車 零件四散 3人受傷

彰化縣北斗鎮蕭姓駕駛昨正停在斗苑東路停等紅綠燈，對向車道由顏姓駕駛的白色賓士車疑過彎不慎，直直越過分隔島「騎上來」，驚呆...

影／台中客運疑未注意車前 突然急煞9名乘客摔傷送醫

一輛台中客運公車今天下午2時許行經北區台灣大道、中華西街時，徐姓司機疑未注意車前狀況突然緊急煞車，造成車內乘客跌倒，有9...

影／台中副議長座車被撞3人受傷 擦撞影片曝光

台中市副議長顏莉敏今天中午跑行程時，座車發生車禍，和對方車輛共3人受傷送醫，包括顏莉敏也受傷，警方測出，二名駕駛都沒酒駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。