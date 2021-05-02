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影／賓士車飛衝騎上轎車 零件四散 3人受傷

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮蕭姓駕駛昨正停在斗苑東路停等紅綠燈，對向車道由顏姓駕駛的白色賓士車疑過彎不慎，直直越過分隔島「騎上來」，驚呆大家，造成3人受傷，顏男酒測值0.41，被依公共危險罪嫌移送法辦。

路口監視器顯示，昨天上午10點多顏男駕駛的白色賓士車從北斗交流道聯絡道，突然高速衝過分隔島，「騎上」正在等紅錄燈的黑色轎車，賓士車瞬間零件四散，更驚險的是一輛機車剛好在前一秒通過，否則後果不堪設想，後方貨車也遭波及。

埤頭消防隊小隊長尤富寬說，此起車禍造成3人受傷，其中二人送部立彰化醫院救治後無大礙。

北斗分局交通分隊長林建宏說，蕭男與車上女乘客受傷送醫，顏男輕微擦挫未送醫，顏男酒測值達0.41。

顏男表示前一晚和朋友聚餐喝酒，上午出門就發生車禍，已被依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣北斗鎮蕭姓駕駛停在斗苑東路等紅綠燈，對向車道白色賓士車過彎不慎直越過分隔島直衝「騎上來」，驚呆大家，造成3人受傷。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮蕭姓駕駛停在斗苑東路等紅綠燈，對向車道白色賓士車過彎不慎直越過分隔島直衝「騎上來」，驚呆大家，造成3人受傷。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮蕭姓駕駛停在斗苑東路等紅綠燈，對向車道白色賓士車過彎不慎直越過分隔島直衝「騎上來」，驚呆大家，造成3人受傷。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮蕭姓駕駛停在斗苑東路等紅綠燈，對向車道白色賓士車過彎不慎直越過分隔島直衝「騎上來」，驚呆大家，造成3人受傷。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮蕭姓駕駛停在斗苑東路等紅綠燈，對向車道白色賓士車過彎不慎直越過分隔島直衝「騎上來」，驚呆大家，造成3人受傷。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮蕭姓駕駛停在斗苑東路等紅綠燈，對向車道白色賓士車過彎不慎直越過分隔島直衝「騎上來」，驚呆大家，造成3人受傷。圖／民眾提供

車禍 酒測 監視器

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