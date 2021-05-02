影／台中客運疑未注意車前 突然急煞9名乘客摔傷送醫

一輛台中客運公車今天下午2時許行經北區台灣大道、中華西街時，徐姓司機疑未注意車前狀況突然緊急煞車，造成車內乘客跌倒，有9名乘客因頭部、手腳擦挫傷而送醫，警方到場酒測，徐無酒精濃度，初判是緊急煞車才釀禍，目前尚無受傷乘客要對司機提出過失傷害告訴，全案將送交大事故組分析肇因。

據查，台中客運徐姓司機（33歲）今天駕駛公車沿北區台灣大道一段，往台中車站方向行駛，行經中華西街時，疑因未注意到前方車輛已停車，徐突然緊急煞車，造成車內9名乘客有受傷，受傷乘客都已成年，分別是頭部、手腳有擦挫傷，送醫後都無大礙。

第二警分局獲報到場，徐姓司機的酒精濃度為0，初判是緊急煞車釀禍，全案將依交通事故處理程序，轉交通警察大隊事故組分析研判，釐清肇事原因。