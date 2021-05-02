快訊

晶片荒燒不停！華府智庫：陸恐侵台奪下「護國神山」台積電

台中姊弟亡今晚送肉粽送煞經小希臘引恐慌！急改路線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧台台24線37K「同學彎」車禍不斷 警：加強超速取締

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，因山路蜿蜒，又有多處轉彎，轉彎處腹地不寬，經常有機車族轉彎不及撞到護欄，又稱「同學彎」，嚴重者恐飛越護欄外掉落邊坡甚至懸崖，昨傍晚5點，18歲莊姓機車騎士下山經過37公里處，撞到護欄飛到邊坡緩坡處，騎士自行爬回，幸無大礙。轄區里港警分局指出，將加強超速取締，該路段全線速限30公里。

屏東縣消防局霧台分隊指出，台24線34公里到37公里處，因山路蜿蜒轉彎處腹地不寬，每到周末假日時，經常發生車禍，大多車損人傷，較為嚴重可能人飛越護欄外掉落邊坡，邊坡附近有時就是懸崖，若稍有偏差，恐造成人命傷亡。

該路段因經常發生車禍，發生車禍又屬18到20歲年輕人居多，當地稱為「同學彎」，昨下午5點，台24線37公里處，一名莊姓機車騎士下山途中，擦撞到護欄掉到邊坡，連忙爬回，莊男腳扭傷，霧台消防分隊救護車將莊送往山下的醫院。

台24線34到37公里處，因經常發生車禍，公路總局第三區養護工程處3月在該路段6個轉彎處加裝軟質分向桿，但車禍還是經常發生。霧台消防分隊呼籲，請民眾遵守速限30公里限制，不要耍帥飆車。轄區里港警分局指出，將會加強超速取締。

屏東縣霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，山路蜿蜒又稱「同學彎」，昨傍晚5點，18歲莊姓機車騎士下山行經37公里處，撞到護欄飛到邊坡緩坡處，自行爬回。警方說，加強超速取締，該路段全線速限30公里。圖／屏縣消防局提供
屏東縣霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，山路蜿蜒又稱「同學彎」，昨傍晚5點，18歲莊姓機車騎士下山行經37公里處，撞到護欄飛到邊坡緩坡處，自行爬回。警方說，加強超速取締，該路段全線速限30公里。圖／屏縣消防局提供
屏東縣霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，山路蜿蜒又稱「同學彎」，昨傍晚5點，18歲莊姓機車騎士下山行經37公里處，撞到護欄飛到邊坡緩坡處，自行爬回。警方說，加強超速取締，該路段全線速限30公里。圖／屏縣消防局提供
屏東縣霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，山路蜿蜒又稱「同學彎」，昨傍晚5點，18歲莊姓機車騎士下山行經37公里處，撞到護欄飛到邊坡緩坡處，自行爬回。警方說，加強超速取締，該路段全線速限30公里。圖／屏縣消防局提供

車禍 屏東縣 機車騎士

延伸閱讀

太魯閣人氣景點砂卡礑步道 施工封閉至5月14日

影／大武崙森林運動公園完工 護欄高不足等多項缺失將改善

影／東海大學學生騎車上人行道 疑自撞護欄摔5尺深大排

砂石車自撞護欄占台64線車道塞爆 新北：檢討應變措施

相關新聞

霧台台24線37K「同學彎」車禍不斷 警：加強超速取締

屏東縣霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，因山路蜿蜒，又有多處轉彎，轉彎處腹地不寬，經常有機車族轉彎不及撞到護...

男操作空拍機記錄媽祖遶境 不慎從2樓跌落送醫

屏東萬丹一名40歲陳姓男子今天上午坐在萬丹保長厝街一處民宅2樓陽台，疑似操作空拍機，重心不穩不慎跌落，造成頭部外傷等，當...

影／台中副議長座車被撞3人受傷 擦撞影片曝光

台中市副議長顏莉敏今天中午跑行程時，座車發生車禍，和對方車輛共3人受傷送醫，包括顏莉敏也受傷，警方測出，二名駕駛都沒酒駕...

國防部漢聲電台庫房冒濃煙 火勢隨即遭撲滅

國防部今（2）日表示，位於台北市信義路的國防部漢聲廣播電臺5樓庫房，上午10時許冒出濃煙，值日官發現後隨即以滅火器撲滅火...

影／洗車場綁人塗泡沫 高中生玩太大路人以為被霸凌報警

彰化縣員林市發生洗車場綁人事件？員林市員林大道一間自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜...

高雄左營廟會遶境1人遭馬甩頭擊中倒地 臉傷送醫

高雄市左營區虎軍堂（趙府千歲）今天上午舉辦遶境活動，隊伍中負責牽馬的周姓男子走到新中街與群英街口時，疑似馬匹甩頭，周男拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。