霧台台24線37K「同學彎」車禍不斷 警：加強超速取締

屏東縣霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，因山路蜿蜒，又有多處轉彎，轉彎處腹地不寬，經常有機車族轉彎不及撞到護欄，又稱「同學彎」，嚴重者恐飛越護欄外掉落邊坡甚至懸崖，昨傍晚5點，18歲莊姓機車騎士下山經過37公里處，撞到護欄飛到邊坡緩坡處，騎士自行爬回，幸無大礙。轄區里港警分局指出，將加強超速取締，該路段全線速限30公里。

屏東縣消防局霧台分隊指出，台24線34公里到37公里處，因山路蜿蜒轉彎處腹地不寬，每到周末假日時，經常發生車禍，大多車損人傷，較為嚴重可能人飛越護欄外掉落邊坡，邊坡附近有時就是懸崖，若稍有偏差，恐造成人命傷亡。

該路段因經常發生車禍，發生車禍又屬18到20歲年輕人居多，當地稱為「同學彎」，昨下午5點，台24線37公里處，一名莊姓機車騎士下山途中，擦撞到護欄掉到邊坡，連忙爬回，莊男腳扭傷，霧台消防分隊救護車將莊送往山下的醫院。