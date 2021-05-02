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男操作空拍機記錄媽祖遶境 不慎從2樓跌落送醫

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東萬丹一名40歲陳姓男子今天上午坐在萬丹保長厝街一處民宅2樓陽台，疑似操作空拍機，重心不穩不慎跌落，造成頭部外傷等，當下意識昏迷；遶境信眾見狀，立即通報救護車，送屏東醫院治療，後轉往高醫，目前仍在救治當中，事故原因仍待釐清。

這起事故發生在今天上午11點51分，陳男坐在萬丹保長厝街一處民宅2樓陽台，疑似操作空拍機時，重心不穩跌落，當下意識昏迷，頭部外傷、耳漏。遶境信眾見狀，立即通報送醫。陳男先送往屏東醫院救治後，轉往高醫治療，詳細事故原因，仍待釐清。

萬丹萬惠宮曾在太平洋戰爭期間，因美軍空襲萬丹，傳出媽祖娘娘顯靈「接炸彈」而聞名，為紀念媽祖「神蹟」，便於每3年辦一次平安遶境，走遍周邊36個庄頭。

萬惠宮上月30日舉辦「三年一科平安繞境活動」歷時3天，預計有200團神轎與陣頭參加，約5000名信眾前往祈福參拜。

屏東萬丹萬惠宮曾在太平洋戰爭期間，因美軍空襲萬丹，傳出媽祖娘娘顯靈「接炸彈」而聞名。本報資料照片
屏東萬丹萬惠宮曾在太平洋戰爭期間，因美軍空襲萬丹，傳出媽祖娘娘顯靈「接炸彈」而聞名。本報資料照片

萬丹 空拍機 媽祖

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