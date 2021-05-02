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影／台中副議長座車被撞3人受傷 擦撞影片曝光
台中市副議長顏莉敏今天中午跑行程時，座車發生車禍，和對方車輛共3人受傷送醫，包括顏莉敏也受傷，警方測出，二名駕駛都沒酒駕，肇事原因警方調查中。
警方調查，今天中午12點50分在清水區港埠路4段、中清路口發生車禍，27歲許男開黑色轎車載副議長和隨扈，沿港埠路4段中間直行快車道北往南直行，與51歲陳男開的銀色轎車，搭載1名乘客，沿港埠路3段內側左轉車道南往西左轉中清路，二車在路口發生碰撞，共3人受傷，送梧棲童綜合醫院治療。
顏莉敏隨即在臉書向大家說明，她在醫院檢查，沒有明顯外傷，請大家不用過於擔心；警方呼籲用路應遵守交通安全規則，注意號誌並將加強取締該路段各項交通違規執法，同時強化宣導勿酒後駕車及請用路人確實遵守交通標誌標線規則。
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