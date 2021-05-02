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洗車場綁人塗泡沫 高中生玩太大路人以為被霸凌報警

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市發生洗車場綁人事件？員林市員林大道一間自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離，也被民眾po網說「誇張，哪家孩子無聊當有趣…，鬧出事情還得了」。

有民眾在「大里人聊天室」po圖文，圖片中一名學生被全身包膜綁在柱子上抹泡沬，po文民眾說，在洗車場其中一個孩子手腳綑綁，應該是用工業用收縮膜包，一直拿泡沬抹他全臉，根本霸凌，還好有善心人士開車經過看到，拍照記錄，報警處理，鬧出事情還得了。

原來昨天下午約二點有約8名高中生在員林市員林大道一間自助洗車場慶生，卻把壽星男高中生包膜綁在柱子上抹泡沬玩，被路過駕駛看到以為被霸凌，報警處理，警方將學生勸離。

洗車場老闆說，事後從監視器有看到這群學生綁同學在玩，由於洗車場是自助式洗車，會以監視錄影器監控錄影，若破壞器具會求償，不過這件因未破壞器材，不會追究。

此件洗車場綁人玩泡沫案傳開後，也引發討論，有民眾說，現在正缺水，這些孩子這樣做實在讓人觀感很不好。

彰化縣員林市一家自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離。圖／翻攝自臉書「大里人聊天室」
彰化縣員林市一家自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離。圖／翻攝自臉書「大里人聊天室」
彰化縣員林市一家自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離。圖／翻攝自臉書「大里人聊天室」
彰化縣員林市一家自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離。圖／翻攝自臉書「大里人聊天室」
彰化縣員林市一家自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離。圖／翻攝自臉書「大里人聊天室」
彰化縣員林市一家自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離。圖／翻攝自臉書「大里人聊天室」
彰化縣員林市一家自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離。圖／翻攝自臉書「大里人聊天室」
彰化縣員林市一家自助洗車場昨天下午發生一群高中生把壽星脫掉上衣綁在柱子上抹泡沬、還包膜玩他，被路人看到嚇到以為被霸凌，趕緊報警，被警方勸離。圖／翻攝自臉書「大里人聊天室」

員林 霸凌 監視器

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