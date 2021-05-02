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高雄左營廟會遶境1人遭馬甩頭擊中倒地 臉傷送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市左營區虎軍堂（趙府千歲）今天上午舉辦遶境活動，隊伍中負責牽馬的周姓男子走到新中街與群英街口時，疑似馬匹甩頭，周男拿水閃避不及，臉部遭馬撞傷，周男當場倒地眉毛有撕裂傷，經救護車送醫縫合目前已無大礙。

高雄市消防局今天上午8時許接獲報案，左營區有民眾遭馬用傷需要救護車，救護人員到場發現一名40歲周姓男子眉毛有撕裂傷，躺在地上休息、意識清楚，救護人員緊急處置後送醫治療。

現場目擊民眾表示，當時是虎軍堂廟會遶境活動，其中負責牽馬的周姓男子不慎遭馬撞傷，事發當下大家都嚇傻了，只見周男遭撞後倒地哀嚎，他們只好緊急報案請救護車送醫，警方獲報到場時遶境隊伍已離開。

左營警分局員警後續聯繫周男，周男表示，因為前方遶境隊伍停下，他想回頭拿水喝時，剛好馬匹甩頭，他才閃避不及臉部遭馬頭撞傷，經醫院縫合後目前已無大礙，自行出院休養。

高雄市左營區周姓男子今天上午參與虎軍堂（趙府千歲）遶境活動，周負責牽馬，行進過程中不慎臉部遭馬撞傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營區周姓男子今天上午參與虎軍堂（趙府千歲）遶境活動，周負責牽馬，行進過程中不慎臉部遭馬撞傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營區周姓男子今天上午參與虎軍堂（趙府千歲）遶境活動，周負責牽馬，行進過程中不慎臉部遭馬撞傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營區周姓男子今天上午參與虎軍堂（趙府千歲）遶境活動，周負責牽馬，行進過程中不慎臉部遭馬撞傷送醫。記者陳玫伶／翻攝

遶境 救護車 高雄市

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