高雄左營廟會遶境1人遭馬甩頭擊中倒地 臉傷送醫

高雄市左營區虎軍堂（趙府千歲）今天上午舉辦遶境活動，隊伍中負責牽馬的周姓男子走到新中街與群英街口時，疑似馬匹甩頭，周男拿水閃避不及，臉部遭馬撞傷，周男當場倒地眉毛有撕裂傷，經救護車送醫縫合目前已無大礙。

高雄市消防局今天上午8時許接獲報案，左營區有民眾遭馬用傷需要救護車，救護人員到場發現一名40歲周姓男子眉毛有撕裂傷，躺在地上休息、意識清楚，救護人員緊急處置後送醫治療。

現場目擊民眾表示，當時是虎軍堂廟會遶境活動，其中負責牽馬的周姓男子不慎遭馬撞傷，事發當下大家都嚇傻了，只見周男遭撞後倒地哀嚎，他們只好緊急報案請救護車送醫，警方獲報到場時遶境隊伍已離開。