小偷深夜竊香油錢出不了廟 天一亮被甕中捉鱉送法辦

40歲鍾姓男子覬覦台南市北區祀典大觀音亭暨興濟宮香油錢，前晚假扮成香客進入該寺廟內，等到廟門關後涉嫌偷香油錢後，無法出門，廟方人員今天一早開廟門發現鐘在廟內，並發現香油錢短少，報警處理，警詢後依竊盜及妨害自罪嫌法辦。

台南市警五分局北門派出所，今天4點多20分接獲廟方人員報案，位於成功路廟內有人入侵，警員到場了解後，發現鍾姓男子(40歲)在觀音亭暨興濟宮，早班廟務人員開門時發現立即報警處理。