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小偷深夜竊香油錢出不了廟 天一亮被甕中捉鱉送法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

40歲鍾姓男子覬覦台南市北區祀典大觀音亭暨興濟宮香油錢，前晚假扮成香客進入該寺廟內，等到廟門關後涉嫌偷香油錢後，無法出門，廟方人員今天一早開廟門發現鐘在廟內，並發現香油錢短少，報警處理，警詢後依竊盜及妨害自罪嫌法辦。

台南市警五分局北門派出所，今天4點多20分接獲廟方人員報案，位於成功路廟內有人入侵，警員到場了解後，發現鍾姓男子(40歲)在觀音亭暨興濟宮，早班廟務人員開門時發現立即報警處理。

警方馬上調閱監視器發現，鍾嫌用工具伸入油箱內拿取紙鈔，唯現場未發現做案工具。鄭嫌否認犯案，供稱是他到廟裡拜拜上香，因為太累了才在廟裡睡覺。警方查扣鄭嫌身上現金約3萬元。警詢後全案依竊盜及妨害自由(侵入住居)罪嫌移請偵辦。

鍾姓男子涉嫌偷取寺台南北區寺廟香油錢被法辦。圖／讀者提供
鍾姓男子涉嫌偷取寺台南北區寺廟香油錢被法辦。圖／讀者提供

竊盜 監視器 北門

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