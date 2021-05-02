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小偷深夜竊香油錢出不了廟 天一亮被甕中捉鱉送法辦
40歲鍾姓男子覬覦台南市北區祀典大觀音亭暨興濟宮香油錢，前晚假扮成香客進入該寺廟內，等到廟門關後涉嫌偷香油錢後，無法出門，廟方人員今天一早開廟門發現鐘在廟內，並發現香油錢短少，報警處理，警詢後依竊盜及妨害自罪嫌法辦。
台南市警五分局北門派出所，今天4點多20分接獲廟方人員報案，位於成功路廟內有人入侵，警員到場了解後，發現鍾姓男子(40歲)在觀音亭暨興濟宮，早班廟務人員開門時發現立即報警處理。
警方馬上調閱監視器發現，鍾嫌用工具伸入油箱內拿取紙鈔，唯現場未發現做案工具。鄭嫌否認犯案，供稱是他到廟裡拜拜上香，因為太累了才在廟裡睡覺。警方查扣鄭嫌身上現金約3萬元。警詢後全案依竊盜及妨害自由(侵入住居)罪嫌移請偵辦。
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