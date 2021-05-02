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毀損超商貨架飲品散一地 母帶女直接落跑恐挨告
台北市北投區一家超商昨下午疑似遭一對母女破壞貨架，導致多樣保健飲品散落一地，玻璃瓶身的飲品破裂，滿地都是咖啡色液體，店長不滿媽媽帶著女兒直接離開現場，氣憤拍照張貼在臉書，將與超商總公司聯繫，不排除今下午至派出所製作筆錄。
超商店長在臉書社團《我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》發文表示，5月1日下午4時許，一對母女至門市，女兒涉嫌毀損門市貨架後，媽媽沒有當場告知店家，反而帶著女兒離開現場，「我已經報警，也提供監視器畫面給警方」
店長貼文也指出，真心覺得當父母的，給了一個非常壞的榜樣，若家長出面好好談，或許會撤告，否則就依法究辦交給警方處理。
警方指出，已與店家接洽，並先行調閱監視器畫面備分，店家將與總公司聯繫後，確認是否提告，目前店家尚未至派出所製作報案筆錄。
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