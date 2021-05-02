快訊

直播／華航、諾富特群聚燒向科大？ 指揮中心下午2時說明

飯店染疫員工曾搭火車到宜蘭 車站已全面消毒人員隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毀損超商貨架飲品散一地 母帶女直接落跑恐挨告

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區一家超商昨下午疑似遭一對母女破壞貨架，導致多樣保健飲品散落一地，玻璃瓶身的飲品破裂，滿地都是咖啡色液體，店長不滿媽媽帶著女兒直接離開現場，氣憤拍照張貼在臉書，將與超商總公司聯繫，不排除今下午至派出所製作筆錄。

超商店長在臉書社團《我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》發文表示，5月1日下午4時許，一對母女至門市，女兒涉嫌毀損門市貨架後，媽媽沒有當場告知店家，反而帶著女兒離開現場，「我已經報警，也提供監視器畫面給警方」

店長貼文也指出，真心覺得當父母的，給了一個非常壞的榜樣，若家長出面好好談，或許會撤告，否則就依法究辦交給警方處理。

警方指出，已與店家接洽，並先行調閱監視器畫面備分，店家將與總公司聯繫後，確認是否提告，目前店家尚未至派出所製作報案筆錄。

一對母女涉嫌毀損超商貨架，店家不排除提告。圖／翻攝自《我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》
一對母女涉嫌毀損超商貨架，店家不排除提告。圖／翻攝自《我是北投人 Ⓞ 台北市北投區 Ⓞ》

超商 北投

延伸閱讀

這麼巧！桃園女子報案機車牌遺失 警剛好在路邊撿到

柯文哲反對拔北投分局長 警政署長：待調查清楚再決定

基隆市中心傳民宅火警 10多輛消防車馳援引起騷動

員警主動協助工地裝設監視器 竊嫌再度上門行竊全都錄

相關新聞

國道超速見警車突急煞 失控撞護欄駕駛送命

今上午5點許，國道3號北向31公里處安坑路段發生車禍，20多歲的高姓男駕駛疑似車速過快，見前方有國道警方駐點，急煞後失控...

姊弟同天死亡 台中沙鹿今晚有送肉粽送煞儀式生人迴避

台中沙鹿區有一對姊弟同天死亡，家屬今晚將舉行俗稱送肉粽的送煞儀式，隊伍將經過沙鹿區部分路 到火力發電廠前，提醒民眾注意。

桃園深夜火警 獨居男拄拐杖逃生不及命喪樓梯間

桃園市八德區昨晚發生奪命火災，一間透天厝2樓起火，往上延燒3樓鐵皮加蓋。消防人員獲報抵達現場，在2樓往3樓樓梯間救出身旁...

九旬嬤吃迴轉壽司噎到沒氣 用餐護理師施救搶回一命

上月在新北市汐止的迴轉壽司店內，一名9旬的阿嬤與家人用餐，食物卻不慎卡在氣管昏倒。孫女馬上報案並依循線上諮詢人員指示急救...

不會CPR急救沒關係 趕緊下載雲林這個救命APP

很多人常常會偶遇有人昏倒，但不管是親友或不認識的人，都需要把握黃金4分鐘，可是往往在要命的關鍵時刻，卻沒能正確為昏倒的人...

6旬婦過馬路遭機車撞倒 2歲孫目睹嚇壞哭喊媽媽

桃園中壢63歲游姓老婦昨帶著2歲多的孫子過馬路，不慎遭機車騎士衝撞，老婦當場倒地不起，幼童受到極大驚嚇，不斷哭喊叫媽媽。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。