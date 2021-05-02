機車騎士疑闖紅燈遭撞 置物箱直接分離車體

高雄市鳳山區顏姓男子今天凌晨1時許駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與從三多路西向東賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞，顏男身上多處擦傷，撞擊力道之大，現場零件散落一地，警方到場為雙方實施酒測值為0，詳細肇事原因有待調查。

鳳山分局忠孝派出所今天凌晨接獲報案，警方到場見顏男躺在路口哀嚎不斷，賴男則在路邊等待警方，警方初步了解並調閱監視器發現，顏男（27歲）騎行機車由澄清路往國泰路行駛時疑似闖紅燈，賴男（25歲）駕駛的轎車行經該路口煞車不及，直接撞上顏男。