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機車騎士疑闖紅燈遭撞 置物箱直接分離車體

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市鳳山區顏姓男子今天凌晨1時許駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與從三多路西向東賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞，顏男身上多處擦傷，撞擊力道之大，現場零件散落一地，警方到場為雙方實施酒測值為0，詳細肇事原因有待調查。

鳳山分局忠孝派出所今天凌晨接獲報案，警方到場見顏男躺在路口哀嚎不斷，賴男則在路邊等待警方，警方初步了解並調閱監視器發現，顏男（27歲）騎行機車由澄清路往國泰路行駛時疑似闖紅燈，賴男（25歲）駕駛的轎車行經該路口煞車不及，直接撞上顏男。

事故現場零件散落一地，顏男駕駛的機車置物箱與機車車體分離，賴男轎車左後視鏡被撞斷，左前方車殼也凹陷、掉漆，救護人員獲報到場，顏男肢體多處擦傷，並表示腹部及胸部疼痛由救護車送醫，賴男則沒有受傷，警方後續為雙方實施酒測值皆為0，詳細肇事原因有待鳳山警分局交通大隊釐清。

高雄市鳳山區顏姓男子駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞，機車置物箱與車體分離。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區顏姓男子駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞，機車置物箱與車體分離。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區顏姓男子駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞，救護車到場將顏男送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區顏姓男子駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞，救護車到場將顏男送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區賴姓男子駕駛轎車行經自由路與澄清路口與顏男機車發生擦撞，賴男轎車車體因此凹陷、掉漆。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區賴姓男子駕駛轎車行經自由路與澄清路口與顏男機車發生擦撞，賴男轎車車體因此凹陷、掉漆。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區顏姓男子駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區顏姓男子駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞。記者陳玫伶／翻攝

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