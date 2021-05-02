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機車騎士疑闖紅燈遭撞 置物箱直接分離車體
高雄市鳳山區顏姓男子今天凌晨1時許駕駛機車行經自由路與澄清路口，疑似闖紅燈，與從三多路西向東賴姓男子駕駛的轎車發生擦撞，顏男身上多處擦傷，撞擊力道之大，現場零件散落一地，警方到場為雙方實施酒測值為0，詳細肇事原因有待調查。
鳳山分局忠孝派出所今天凌晨接獲報案，警方到場見顏男躺在路口哀嚎不斷，賴男則在路邊等待警方，警方初步了解並調閱監視器發現，顏男（27歲）騎行機車由澄清路往國泰路行駛時疑似闖紅燈，賴男（25歲）駕駛的轎車行經該路口煞車不及，直接撞上顏男。
事故現場零件散落一地，顏男駕駛的機車置物箱與機車車體分離，賴男轎車左後視鏡被撞斷，左前方車殼也凹陷、掉漆，救護人員獲報到場，顏男肢體多處擦傷，並表示腹部及胸部疼痛由救護車送醫，賴男則沒有受傷，警方後續為雙方實施酒測值皆為0，詳細肇事原因有待鳳山警分局交通大隊釐清。
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