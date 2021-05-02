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桃園深夜火警 獨居男拄拐杖逃生不及命喪樓梯間
桃園市八德區昨晚發生奪命火災，一間透天厝2樓起火，往上延燒3樓鐵皮加蓋。消防人員獲報抵達現場，在2樓往3樓樓梯間救出身旁帶著拐杖的陳姓男子，全身有90%二級燒燙傷，送醫後仍宣告不治，詳細起火原因仍待調查。
桃園市消防局昨晚9時22分接獲民眾報案，指八德區富城街上一處連棟透天厝起火，並於9時48分在起火2樓往3樓樓梯間救出陳姓男子（58歲），他到院前已無生命跡象，晚間10時宣告不治。
據了解，陳男結過婚但又離異，近年來都是獨居，也幾乎不跟鄰居往來，目前也沒有工作，以事發時持拐杖逃生研判，可能有行動不便的問題。
桃園市消防局表示，到場時因1樓鐵卷門鎖死，以切割機破壞才得以進入搶救，消防人員進入起火2樓時，發現現場堆了許多雜物，家具、家電、裝潢皆起火燃燒，火勢蔓延至3樓鐵皮屋，於30分鐘內撲滅。詳細起火原因有待進一步釐清。
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