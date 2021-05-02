桃園深夜火警 獨居男拄拐杖逃生不及命喪樓梯間

桃園市八德區昨晚發生奪命火災，一間透天厝2樓起火，往上延燒3樓鐵皮加蓋。消防人員獲報抵達現場，在2樓往3樓樓梯間救出身旁帶著拐杖的陳姓男子，全身有90%二級燒燙傷，送醫後仍宣告不治，詳細起火原因仍待調查。

桃園市消防局昨晚9時22分接獲民眾報案，指八德區富城街上一處連棟透天厝起火，並於9時48分在起火2樓往3樓樓梯間救出陳姓男子（58歲），他到院前已無生命跡象，晚間10時宣告不治。

據了解，陳男結過婚但又離異，近年來都是獨居，也幾乎不跟鄰居往來，目前也沒有工作，以事發時持拐杖逃生研判，可能有行動不便的問題。