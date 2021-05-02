合歡山賞花人潮多 山友被蜂螫自備藥應急

合歡山近日湧入賞花人潮，中橫公路車輛擁塞，昨天發生2起山域事故，警消救援花更多時間，所幸被蜂螫的山友自備過敏藥應急，經太管處、警消合作以最快速度完成救援。

花蓮縣消防局今天表示，昨天上午10時許接獲民眾報案稱，一名遊客於小奇萊步道1公里處不慎跌倒疑似腿部骨折，請求救援。隨後11時又接獲另一件報案指稱，一男性登山客於太魯閣國家公園天狗岩附近遭蜂螫急需救援。

消防局獲報後立即派遣新秀分隊，由分隊長温宗豪率警消4人，立即前往小奇萊救援，並通知合歡山管理站的太管處人員及太警隊人員先行入山前往查看。搜救人員於下午2時許接觸患者，患者表示於行走時不慎滑倒，造成右小腿疼痛無法施力，搜救人員檢傷發現其右小腿扭傷腫脹，立即給予軟式護木骨折固定後，以捲式擔架將患者搬運至登山口，順利完成救援任務。

另天狗岩登山路線單程約3小時，陡上路段多難度較高，由第一大隊集結警消5人，會同太管處及太警隊人員組成7人搜救小組，於下午3時許接觸患者，立即評估患者受傷情況，患者已服用類固醇及抗組織胺藥物，仍頭暈、四肢無力，以攙扶方式協助患者下山，5時許抵達登山口，交由救護車送醫救治。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，4月至6月為合歡山杜鵑花季，賞花人潮眾多，此次小奇萊案件遇到連續假期及花季，中橫公路車況擁塞，加長救援所需時間，透過太管處、太警隊、消防局的互相合作以最快的速度，完成2件山域事故救援。

林文瑞提醒民眾，山林之間虎頭蜂窩有在樹上、也有在地上，登山活動時務必隨時關注四周環境，發現有蜂盤旋應盡快離開現場。遭遇蜂螫時，患者身上會留下費洛蒙，其餘蜂群會尋氣味攻擊，因此建議迅速下山，蜂螫最怕引起過敏性休克，因此挑戰較少人行走的山林路線時，可以準備類固醇、抗組織胺等過敏藥品，以備不時之需。