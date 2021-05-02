男嬉戲車窗外喊救命 遭警送辦
新北市3名男子開車時嬉戲，有人對車窗外大喊「救命」，引起路人及騎士側目並報警，新莊警擔心有人遭擄，出動員警救援，結果亂喊救命的男子遭警依法送辦，最重恐遭罰拘留3天。
新莊分局今天表示，22歲王姓男子日前開車搭載堂弟19歲王男及22歲邱姓友人，3人原本打算到新莊應徵工作不成，晚間8時許行經新莊中正路右轉中環路時，3人在車上嬉鬧。
警方表示，坐在後座的邱男對車窗外大喊「救命喔」，王男用中控鎖將窗戶關閉，沒想到邱男竟然把車門打開，又再喊一次「救命啊」，引停等紅燈的機車騎士側目並報警。
警方疑發生擄人案，不敢大意，動員偵查隊及派出所員警展開救援，最後，3人都被警方帶回警局偵辦，詢後，亂喊救命的邱男被警方依社會秩序維護法移送簡易庭裁罰。
警方表示，玩笑真的別亂開，邱男亂喊救命讓民眾誤以為發生擄人，涉嫌觸犯社維法，最重可處罰3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。
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