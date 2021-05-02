不會CPR急救沒關係 趕緊下載雲林這個救命APP

很多人常常會偶遇有人昏倒，但不管是親友或不認識的人，都需要把握黃金4分鐘，可是往往在要命的關鍵時刻，卻沒能正確為昏倒的人施行CPR，甚至不會使用AED（自動體外電擊器），而喪失救人先機，有人因而懊悔一輩子，雲林縣消防局今天開辦「全民守護者」，透過手機APP主動通知在附近的守護者，讓會操作CPR+AED的人，趕在救護車抵達前，施行急救爭取黃金搶救時間。

消防局長林文山說，根據醫療研究，心跳停止若沒有獲及時處理，4分鐘腦部就會缺氧受損，超過10分鐘就可能死亡；面對突發性心肺停止，如能及早施行CPR或使用AED，就有機會讓患者挽回一條寶貴的生命。

林文山指出，為讓更多人可以加入全民守護APP，消防局今天邀集縣內各難社團，辦理災害防救團體CPR及AED教學，希望藉以讓災害防救團體成員，能善用急救知識，組成一支強而有力的救命軍；雲林計有四個災害防救團體，包括有水域救援及陸域救助等專長，如今救難英雄能投入全民守護者行列，對救難救命更具專才，實為縣民之福。