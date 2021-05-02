78歲失智老翁失聯10年 熱心警一通電話讓他和姪女重逢

一名設籍在桃園市大溪區的78歲林姓老翁，日前獨自推著輪椅，淋著細雨走在平鎮區的街道上，路過的巡警發現，趕緊上前關心，但老翁疑似略有失智，無法清楚交代資料，員警最後找到老翁的親人，才得知原來老翁已有10年未與家人見面，所幸能夠得到警方協助，才讓叔叔平安回家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，設籍在大溪區林姓老翁，日前上午獨自推著輪椅走在平鎮區民族路二段上，當時適逢上班交通尖峰時段，路上車水馬龍，天空還飄著細雨。

員警巡邏發現，立即上前關心，但老翁疑似略有失智，面對詢問完全無法清楚表達，員警見老翁頭髮及衣服淋濕，深怕老翁體力不足發生意外，趕緊請消防局協助送醫，所幸無大礙。