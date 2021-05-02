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78歲失智老翁失聯10年 熱心警一通電話讓他和姪女重逢

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

一名設籍在桃園市大溪區的78歲林姓老翁，日前獨自推著輪椅，淋著細雨走在平鎮區的街道上，路過的巡警發現，趕緊上前關心，但老翁疑似略有失智，無法清楚交代資料，員警最後找到老翁的親人，才得知原來老翁已有10年未與家人見面，所幸能夠得到警方協助，才讓叔叔平安回家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，設籍在大溪區林姓老翁，日前上午獨自推著輪椅走在平鎮區民族路二段上，當時適逢上班交通尖峰時段，路上車水馬龍，天空還飄著細雨。

員警巡邏發現，立即上前關心，但老翁疑似略有失智，面對詢問完全無法清楚表達，員警見老翁頭髮及衣服淋濕，深怕老翁體力不足發生意外，趕緊請消防局協助送醫，所幸無大礙。

員警利用臉部辨識系統查出老翁身分，但多為戶籍除戶資料，員警鍥而不捨逐一致電當地派出所及社會局，總算聯繫上老翁親人。老翁姪女接到電話趕到醫院，表示叔叔並無結婚生子，且個性倔強獨居在中壢區，家人已10年未與叔叔見面，所幸這次能夠得到警方協助，才讓叔叔平安無恙。

78歲林姓老翁日前獨自推著輪椅，走在平鎮區的街道上，路過的警發現，趕緊上前關心。記者朱冠諭／翻攝
78歲林姓老翁日前獨自推著輪椅，走在平鎮區的街道上，路過的警發現，趕緊上前關心。記者朱冠諭／翻攝

失智 獨居

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