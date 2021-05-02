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國道超速見警車突急煞 失控撞護欄駕駛送命
今上午5點許，國道3號北向31公里處安坑路段發生車禍，20多歲的高姓男駕駛疑似車速過快，見前方有國道警方駐點，急煞後失控，自撞護欄，並逆向停於外側路肩，警方立即通報並將人送醫，不過急救後仍傷重不治。
據了解，高男駕駛Honda轎車，疑似操作不當，也未依規定繫妥安全帶，疑似車速過快，撞擊外側護欄後，車輛逆向停於外側路肩，車輛嚴重毀損，且無安全氣囊，高男撞擊後整個人撞上方向盤。經抽血酒精濃度鑑定，並無酒駕。救護車將高男送往醫院後救護無效宣告死亡。整起事件還待釐清事發原因。
國道警方採證後，將車輛吊離，並於事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況及聯繫警察廣播電台加強宣導。警方呼籲，行駛國道未繫安全帶，發生事故致死率，是繫安全帶的3.6倍。未繫安全帶可依《道路交通管理處罰條例》第31條第2項規定，處3000元至6000元罰鍰，行車應遵守交通安全規則，依道路速限遵循標誌標線行駛，以減少事故發生及降低事故之嚴重性，同時保護用路人的交通安全。
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