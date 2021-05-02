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台南安平竊嫌出沒 住家旁有工地最易入侵

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市安平區近日來發生的3件竊盜案，其中住宅竊，專挑旁邊有施工的住宅入侵， 台南市警四分局今今天說，警方依規定受理後，積極調閱相關監視器影像畫面，並報請檢察官指揮偵辦，現已掌握對象積極追緝中。

家住安平區劉姓市民4月底回家時發現一名黑衣人在2樓陽台，他還來不及反應，男子縱身一跳逃走，他後來才知道，安平區近來共發生3起住宅竊案。

據了解，這名竊嫌在專門挑旁邊有施工的住宅入侵，還會先按電鈴打探有沒有人在家，接著才爬進近受害者家中，第一名受害者及時發現他在觀察門鎖的怪異舉動，讓他入侵失敗，接著他跑去鹽酥雞攤，假裝買鹽酥雞，趁機偷走攤位上的錢。

在4月時，嫌犯帶著帽T加上口罩，先在劉姓市民家附近徘徊，當時劉就覺得很奇怪，沒想到回到家看到嫌犯就出現在自家陽台，嚇得當場叫出來，下一秒嫌犯就跳出陽台，他追出去看時已經沒看到人影。

台南市警四分局說，警方依規定受理後，積極調閱相關監視器影像畫面，並報請檢察官指揮偵辦，現已掌握對象積極追緝中。

警方說，竊嫌利用無人在家時段犯案，請民眾出門應緊閉門窗，做好居家防護，以防被害，另外，民眾如發現可疑人事物，請隨時撥打110通報警方。

台南市安平區發生住宅竊案，警方受理調查中。圖／讀者提供
台南市安平區發生住宅竊案，警方受理調查中。圖／讀者提供

監視器 檢察官 口罩

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