台南安平竊嫌出沒 住家旁有工地最易入侵

台南市安平區近日來發生的3件竊盜案，其中住宅竊，專挑旁邊有施工的住宅入侵， 台南市警四分局今今天說，警方依規定受理後，積極調閱相關監視器影像畫面，並報請檢察官指揮偵辦，現已掌握對象積極追緝中。

家住安平區劉姓市民4月底回家時發現一名黑衣人在2樓陽台，他還來不及反應，男子縱身一跳逃走，他後來才知道，安平區近來共發生3起住宅竊案。

據了解，這名竊嫌在專門挑旁邊有施工的住宅入侵，還會先按電鈴打探有沒有人在家，接著才爬進近受害者家中，第一名受害者及時發現他在觀察門鎖的怪異舉動，讓他入侵失敗，接著他跑去鹽酥雞攤，假裝買鹽酥雞，趁機偷走攤位上的錢。

在4月時，嫌犯帶著帽T加上口罩，先在劉姓市民家附近徘徊，當時劉就覺得很奇怪，沒想到回到家看到嫌犯就出現在自家陽台，嚇得當場叫出來，下一秒嫌犯就跳出陽台，他追出去看時已經沒看到人影。

台南市警四分局說，警方依規定受理後，積極調閱相關監視器影像畫面，並報請檢察官指揮偵辦，現已掌握對象積極追緝中。