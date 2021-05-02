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檢察官打電話要求交保金 警方與銀行聯手擋下

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區王姓老翁日前接到詐騙電話，對方自稱是吳姓檢查官，告知老翁涉及詐騙，要他拿出100萬元交保金，老翁上當前往銀行領錢，被銀行及警方聯手擋下。

台北市萬華警分局龍山所，4月29日9時許接獲永豐銀行萬華分行通報有民眾疑似遭詐騙，警方立即到場了解。

行員向警方表示王姓老翁（63歲）今日要臨櫃提領新台幣100萬元，行員關懷提問，老翁表示接到自稱吳姓檢察官的電話，告知涉及老鼠會詐欺案件，必須交付100萬元才可以交保。行員聽聞後研判老翁遭詐騙，便立即通報龍山所前來處理。

警方向老翁說明檢察官不會要求民眾「交付現金或監管帳戶」，這屬於典型的假檢警詐欺案，警方聽到老翁說的檢察官姓名，發現是南部一名曾經被用來當詐騙名頭的吳姓檢察官，趕緊出示過去同樣以假冒該吳姓檢察官的詐欺新聞給老翁看，老翁才驚覺遭詐騙，並感謝行員及警方的幫忙，才保住自己的老本。

台北市王姓老翁險被詐騙，遭警方與行員聯手阻止。記者廖炳棋/翻攝
台北市王姓老翁險被詐騙，遭警方與行員聯手阻止。記者廖炳棋/翻攝

詐騙 檢察官

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