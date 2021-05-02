檢察官打電話要求交保金 警方與銀行聯手擋下

台北市萬華區王姓老翁日前接到詐騙電話，對方自稱是吳姓檢查官，告知老翁涉及詐騙，要他拿出100萬元交保金，老翁上當前往銀行領錢，被銀行及警方聯手擋下。

台北市萬華警分局龍山所，4月29日9時許接獲永豐銀行萬華分行通報有民眾疑似遭詐騙，警方立即到場了解。

行員向警方表示王姓老翁（63歲）今日要臨櫃提領新台幣100萬元，行員關懷提問，老翁表示接到自稱吳姓檢察官的電話，告知涉及老鼠會詐欺案件，必須交付100萬元才可以交保。行員聽聞後研判老翁遭詐騙，便立即通報龍山所前來處理。