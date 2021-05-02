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增加警義交協助交通疏導 屏東巿肇事路口事故下降
屏東縣政府警察局為降低交通事故死傷，今年2月起，先是在屏東市3大易肇事路段及路口，編排警力及義交加強交通疏導工作，讓2至4月各路段月平均交通事故件數明顯下降。因此，警方將於5月起，將此作法推行至潮州、東港及恆春三大鄉鎮，藉此降低交通事故。
警方分析，2至4月編排警力及義交協助交通疏導，屏東市3大易肇事路段月平均交通事故，廣東路段由9件降至6.3件；中正路段由6件降至5.1件；民生路段由8件降至6件。
除編排警、義交協助交通疏導，還會針對易肇事路口利用LED看板、網路、電台、學校等多元管道在路口進行慢看停、防禦駕駛及風險認知等教育宣導；工程面則結合相關路權機關，運用速度管理、轉向直行分流措施及強化路口行人通行設施等做為改善交通環境。
屏東警方表示，重要路段及路口由員警、義交透過手勢指揮及哨音，在有效的紅綠燈秒數內，盡可能讓每個用路人迅速，如遇救謢車進路口等緊急狀況，也立即引導車輛避讓，以供救護車通行，並透過人力與交通號誌搭配下，提升行車安全。
有鑑於員警、義交協助交通疏導明顯降低路段及路口月平均交通事故，警方也將於5月起推廣至潮州、東港及恆春三大城鎮。
另外，交通號誌與用路人行車安全息息相關，若號誌故障影響行車，民眾可向交通隊聯繫，或由巡邏員警發現主動通報，交通隊維修小組前往修復。
民眾若發現交通號誌故障，除了撥打110外，還可撥打免付費電話0800033110及交通隊電話08-7533110。
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