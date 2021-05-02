6旬婦過馬路遭機車撞倒 2歲孫目睹嚇壞哭喊媽媽

桃園中壢63歲游姓老婦昨帶著2歲多的孫子過馬路，不慎遭機車騎士衝撞，老婦當場倒地不起，幼童受到極大驚嚇，不斷哭喊叫媽媽。員警獲報趕抵，先協助將老婦送醫，也將孩童抱回派出所照料，孩童父母接到通知立刻趕到派出所，將孩子抱在懷裡淚流不止。游姓老婦送醫後身體無大礙。

內壢派出所員警昨下午巡邏時，獲報中壢區忠孝路有交通事故，到場得知一名老婦牽孫子過馬路時遭機車騎士衝撞，老婦遭強烈撞擊，當場意識不清、倒地不起，孫子不知所措也不斷嚎啕大哭。

警方先協助老婦送醫，孩子因年紀小，無法隨同救護車，警方見孩童受到極大驚嚇，現場不斷哭叫媽媽，先將孩童帶回派出所。警方研判老婦一家住在事發現場附近，沿路拜訪店家，終於在多次來回穿梭與調閱監視器後，推測出祖孫居住地址，再透過戶役政系統交叉比對，確認祖孫身分。