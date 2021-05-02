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中橫3死案 谷關派出所和警友站捐款幫2死者安葬

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區中橫公路產業道路上一輛租賃車，日前被發現車內有二男一女，二人已明顯死亡，另一人送醫急救不治，車內留有其中二名死者的遺書，其中張姓死者是台北市的警官，檢察官和法醫相驗，確認三人的死因都是一氧化碳中毒，其中黃男的告別式今天在東勢殯儀館舉辦，警方和民間募款後今天將喪葬費交給黃母；谷關派出所警友站另捐助林女的家人，幫助她的喪葬費用。

3名死者分別是張姓警官（28歲）家住彰化，是台北市的警官，黃姓男子（25歲）、林姓女子（29歲）分別來自台中、高雄，黃、林女二人都無業，林女還有一個6個月大女兒，3人被發現陳屍在租賃車內，轎車停在和平區中橫公路的產業道路旁，3人被發現時，二人已明顯死亡，張姓警官送醫急救不治。

上月26日經檢察官相驗後，2人遺體已由家屬領回，黃姓男子遺體仍留在東勢殯儀館，黃男生前與單親母親同住豐原，他患有精神疾病長期失業，平時靠母親打零工維持生計，黃男身後留下母親1人，讓原本就家境清寒的黃母雪上加霜，無力辦理喪葬事宜。

中市和平警分局谷關派出所長王繼生獲悉後主動聯繫、關心黃母，從電話通話中，傳來黃母喪子傷痛的啜泣聲，又籌無喪葬費用遲未領回遺體的無助，所長除安撫黃母情緒並允諾協助籌款，請黃母安心；警方最後和谷關警友站共募到黃男的喪葬費，今天在告別式中交給黃母。

林女的父親日前中風住院，林母要照顧丈夫，籌到的女兒的喪葬費用不足，谷關派出所獲知後告知谷關警友站，警友站立即捐出不足的4萬多元，將交給林母，讓女兒入土為安。

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中橫公路一輛轎車上3名男女死亡，檢察官相驗遺體 ， 黃姓男子的母親（中）跟在後方，邊走邊哭。記者游振昇／資料照片
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