快訊

不要用湯匙挖！專家教酪梨正確切法吃進更多營養

趙介佑遭爆替代役「逃兵」役政署駁：二度因案停役

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／阿嬤戶所領簿迷途4小時 遇警還問：明明過橋就到了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中大里區七旬吳姓阿嬤前天接獲東區戶政事務所，要領戶口名簿，未料返家時卻忘記該如何搭乘公車，欲步行返家卻又弄錯方向，短短1公里多的距離，花了4小時仍回不了家，員警獲報到場時，阿嬤還直說「印象中過橋就到了，怎麼走不到」，警員從阿嬤手中的戶口名簿得知地址，迅速協助阿嬤返家，也讓阿嬤家人不斷向警致謝。

台中市第三警分局立德所警員黃琛淯、顏英全在前天下午2時許獲報，吳姓老嬤（71歲）疑在東區某公園旁的土地公廟走失，需要協助。

警方調查，吳姓阿嬤當天是接獲東區戶政所通知，要領戶口名簿，因此趕緊搭公車前往領取，未料回程時，忘記要怎麼搭公車返家，索性自己步行。阿嬤靠著印象，認為「只要過個橋就到家了」，沒想到一路走了4個多小時，仍未到場，才被熱心民眾發現，通知警方協助。

警員從吳姓阿嬤手中的戶口名簿，查出阿嬤住處，發現阿嬤走錯方向，難怪怎樣也找不到回家的路，最後順利將阿嬤送返住處。

第三警分局提醒，民眾家中若有經常或可能會走失的長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能盡快平安返家。

台中市吳姓老嬤在前天前往東區戶政所領名簿，未料回程時卻迷路，迷途4小時後警方到場，協助阿嬤返家。圖／第三警分局提供
台中市吳姓老嬤在前天前往東區戶政所領名簿，未料回程時卻迷路，迷途4小時後警方到場，協助阿嬤返家。圖／第三警分局提供

阿嬤 公車 東區

延伸閱讀

桃園八旬失智老婦要到醫院看先生 迷路遇警助返家

嘉市新全民運動館空間配置曝光 擁冷氣將設觀眾席

NBA／今日戰績表 籃網奪東區首張季後賽門票

影／台中熟女大字型躺地頭冒血 警詢問才知同日已摔2次

相關新聞

6旬婦過馬路遭機車撞倒 2歲孫目睹嚇壞哭喊媽媽

桃園中壢63歲游姓老婦昨帶著2歲多的孫子過馬路，不慎遭機車騎士衝撞，老婦當場倒地不起，幼童受到極大驚嚇，不斷哭喊叫媽媽。...

增加警義交協助交通疏導 屏東巿肇事路口事故下降

屏東縣政府警察局為降低交通事故死傷，今年2月起，先是在屏東市3大易肇事路段及路口，編排警力及義交加強交通疏導工作，讓2至...

中橫3死案 谷關派出所和警友站捐款幫2死者安葬

台中市和平區中橫公路產業道路上一輛租賃車，日前被發現車內有二男一女，二人已明顯死亡，另一人送醫急救不治，車內留有其中二名...

影／阿嬤戶所領簿迷途4小時 遇警還問：明明過橋就到了

台中大里區七旬吳姓阿嬤前天接獲東區戶政事務所，要領戶口名簿，未料返家時卻忘記該如何搭乘公車，欲步行返家卻又弄錯方向，短短...

影／台中男洗腎途中體力不支 轎車擋路中警馳援送醫

台中市張姓男子在上月底開車前往醫院洗腎途中，疑因身體不適，突然體力不支，但張當時開車行經中區台灣大道、三民路，轎車因而擋...

騎百萬重機 摔車不治

陳姓騎士昨天上午從北部南下與車友車聚，騎著價值百萬元的紅色Ducati959，在竹東、北埔遊玩，北返途經台三線橫山九讚頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。