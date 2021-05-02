影／阿嬤戶所領簿迷途4小時 遇警還問：明明過橋就到了

台中大里區七旬吳姓阿嬤前天接獲東區戶政事務所，要領戶口名簿，未料返家時卻忘記該如何搭乘公車，欲步行返家卻又弄錯方向，短短1公里多的距離，花了4小時仍回不了家，員警獲報到場時，阿嬤還直說「印象中過橋就到了，怎麼走不到」，警員從阿嬤手中的戶口名簿得知地址，迅速協助阿嬤返家，也讓阿嬤家人不斷向警致謝。

台中市第三警分局立德所警員黃琛淯、顏英全在前天下午2時許獲報，吳姓老嬤（71歲）疑在東區某公園旁的土地公廟走失，需要協助。

警方調查，吳姓阿嬤當天是接獲東區戶政所通知，要領戶口名簿，因此趕緊搭公車前往領取，未料回程時，忘記要怎麼搭公車返家，索性自己步行。阿嬤靠著印象，認為「只要過個橋就到家了」，沒想到一路走了4個多小時，仍未到場，才被熱心民眾發現，通知警方協助。

警員從吳姓阿嬤手中的戶口名簿，查出阿嬤住處，發現阿嬤走錯方向，難怪怎樣也找不到回家的路，最後順利將阿嬤送返住處。