影／台中男洗腎途中體力不支 轎車擋路中警馳援送醫

台中市張姓男子在上月底開車前往醫院洗腎途中，疑因身體不適，突然體力不支，但張當時開車行經中區台灣大道、三民路，轎車因而擋在車道中央，不過幸好有正在指揮交通的警員前往協助，讓張順利就醫治療，警員也將轎車移置到路旁，事後警員接到張妻致電，感謝警方協助。

台中市第一警分局大誠分駐所警員黃品瑜，上月28日下午5時許，在中區台灣大道、三民路指揮交通時，突然有一名公車司機告知，在車道上有人違規停車影響通行，請警方協助疏導。

警員獲報前往查處，並對該違停車輛吹哨、揮手示意移車，但車內張姓駕駛（45歲）都沒有反應，警員近看發現張已趴在方向盤上，察覺有異趕緊拍窗呼叫，但張不發一語，一棟也不動。

警員除開啟車門，拉起手煞車以防止事故發生外，並通報救護車、巡邏警網到場協助支援交通疏導。在警消合力之下，張姓駕駛順利被送往醫院救治，交通也恢復順暢通行。

警員在協助過程中，張的手機突然響起，警方接通後發現是張妻來電，警員除了向張妻說明狀況外，張妻也感謝警方協助。

張妻說，丈夫案發當天本來是要到醫院洗腎，但到了傍晚時，接獲院方來電表示並未見到丈夫報到，因此趕緊打電話給丈夫，沒想到接電話是警察，才知道丈夫已身體不適，擋在車道中央。