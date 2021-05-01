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影／瀰漫大量瓦斯味！汐止康寧街疑管線破裂 道路全面管制

聯合報 / 記者王長鼎王敏旭/新北即時報導

新北市汐止區康寧街今晚疑路面地下管線破裂，瀰漫大量瓦斯味，消防人員現場架設砲塔灑水防護，等候瓦斯公司調派重機械進場開挖尋找洩漏點。

新北消防局今天晚上7時26分獲報，汐止區康寧街44號前飄出濃濃的瓦斯味，轄區第六救災救護大隊出動1大隊、3分隊，共7車28人趕抵現場，發現現場瓦斯濃度飆高，但該處並無申請路面開挖施工情況，疑似路面下方的瓦斯管線遭路過大型車輛重壓破裂導致漏氣。

消防人員於現場架設砲塔灑水進行防護，瓦斯公司人員已於晚上8時許，將瓦斯管線關閉，現場瓦斯濃度已降低，目前等候瓦斯公司調派重機械進場開挖尋找洩漏點。

新北汐止康寧街44號靠近東湖路段，今晚傳出瓦斯外洩狀況，包括台北市東湖路與新北市康寧街口起至康寧街汐湖二橋間均全面管制。初步了解是管線老舊導致瓦斯外洩，目前警消水車已在現場戒護，並等待等濃度降低再進行開挖。

汐止警分局指出，進出汐止地區車輛請由康寧街汐湖二橋到台北市，目前公車已改道行駛，雙北也以資訊可變號誌協助告知用路人。

新北市汐止區康寧街今晚疑地下管線破裂，瀰漫大量瓦斯味，消防人員現場架設砲塔灑水防護，等候瓦斯公司調派重機械進場開挖尋找洩漏點。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街今晚疑地下管線破裂，瀰漫大量瓦斯味，消防人員現場架設砲塔灑水防護，等候瓦斯公司調派重機械進場開挖尋找洩漏點。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街今晚疑地下管線破裂，瀰漫大量瓦斯味，消防人員現場架設砲塔灑水防護，等候瓦斯公司調派重機械進場開挖尋找洩漏點。記者王長鼎／翻攝
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新北市汐止區康寧街今晚疑地下管線破裂，瀰漫大量瓦斯味，消防人員現場架設砲塔灑水防護，等候瓦斯公司調派重機械進場開挖尋找洩漏點。記者王長鼎／翻攝

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