才與車友車聚完...百萬重機杜卡迪慘摔 騎士魂斷台3線橫山路段

新竹縣橫山鄉今天上午11時許，發生一起重機摔車事故，騎士當場因重摔倒地，還當場噴飛人行道上，現場留下大灘血跡，救護人員趕抵現場時，騎士已經失去呼吸心跳，緊急送醫仍舊回天乏術，警方則表示，疑似車速過快、現場留下長長煞車痕，但是否有其他車輛肇事導致，則還需進一步釐清。

據了解，死亡的陳姓騎士是在今天上午從北部南下與車友車聚，騎乘價值百萬元的紅色Ducati 959，上午11點才剛在竹東、北埔一帶遊覽、喝咖啡結束，準備騎行台3線北返，卻在途中發生摔車意外。

當時騎士正途經台3線67K橫山九讚頭路段，剛過一處轉彎，卻在路口前人車摔飛，騎士直接重重彈到一旁人行道上，現場還留下一道數十公尺長的煞車痕，機車倒地後還滑行，車上零件碎裂滿地。

雖然因假日前往內灣人車眾多，不少路過民眾目擊馬上就立即報案，但救護車抵達現場時，騎士已經沒了呼吸心跳，鮮血則從口中流出，救護人員立即使用心肺復甦儀器搶救，並將騎士送往醫院，但到院後仍舊宣告不治。