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看柯南電影慶生卻4度盜錄！陸女稱「我們都這樣」淚灑派出所

香港01 / 記者李納德／報導

台灣1名來自中國大陸的人妻日前為慶祝生日，和丈夫到台北戲院看電影《名偵探柯南：緋色的彈丸》，其間4次舉起手機盜錄，其他觀眾看不過便向戲院工作人員舉報。圖／取自普威爾臉書粉絲專頁
台灣1名來自中國大陸的人妻日前為慶祝生日，和丈夫到台北戲院看電影《名偵探柯南：緋色的彈丸》，其間4次舉起手機盜錄，其他觀眾看不過便向戲院工作人員舉報。圖／取自普威爾臉書粉絲專頁

台灣1名來自中國大陸的人妻日前為慶祝生日，和丈夫到台北戲院看電影《名偵探柯南：緋色的彈丸》，其間4次舉起手機盜錄，其他觀眾看不過便向戲院工作人員舉報，殊不知2人被警告時，竟認為偷拍沒問題，並指劇情感人想拍片放到微信和親友分享，工作人員決定報警並趕他們出戲院，人妻一度氣得稱「我們那邊（中國大陸）都是這樣拍」，令警員大感吃驚，解釋台灣有法律保護著作權並帶走偵辦。雖然人妻在派出所向片商人員道歉，但對方堅持提告，她當場落淚。

台北1名28歲符姓女子，本月22日和丈夫一同去西門町看電影，其間她4次拿出手機拍攝電影畫面，由於錄影動作太顯眼，馬上被其他觀眾發現，有人看不下去向工作人員舉報，電影才播了40分鐘夫妻就被趕離影院，並報警處理。

兩夫妻被趕離場時毫無悔意，戲院人員指夫婦被揭盜錄時竟然說得理直氣壯，符女解釋因為劇情太感人才拍攝，丈夫又說當天是妻子生日，所以才想「給朋友圈炫耀一下，給朋友看一下」，認為是理所當然的事。警方到場發現符女手機有4段盜錄影片，每段約長3至5秒，並將片段發送到微信的親友群組，確認有盜錄行為，故通知片商到場。

丈夫情緒激動反駁指妻子行為沒有犯法，符女甚至爆氣稱「我們那邊（中國大陸）都是這樣拍」。警方聞言大感吃驚，表示「台灣就是不能拍」，指台灣有保護著作權的法律，看電影絕不能偷拍，而且戲院已有警告牌，甚至開播前都會播出提醒，警方將2人帶回派出所調查。

警方調查後交代指，符女求情說自己是陸籍配偶，丈夫也是陸籍，她們平時打散工維生，丈夫為幫她慶生才她去西門町看電影，自己教育程度低，看不懂電影開播前的警告，強調在大陸看電影時「大家都是直接拿起手機拍攝」，所以一直覺得這樣做沒有問題。

符女向片商人員道歉，當天她生日和丈夫看電影，不知道拍攝是違法，承諾不會再犯，希望達成和解，但片商擔心助長盜錄歪風，決定提告。女子在派出所當場痛哭，說自己單純只想曬恩愛。符女偷拍影片不足20秒，警方指她現時涉違犯反著作權法，可判處3年以下刑期，最高併科75萬台幣罰款。

《名偵探柯南：緋色的彈丸》正在台灣上映，符姓人妻稱生日特意和丈夫看柯南慶生。圖／取自普威爾臉書粉絲專頁
《名偵探柯南：緋色的彈丸》正在台灣上映，符姓人妻稱生日特意和丈夫看柯南慶生。圖／取自普威爾臉書粉絲專頁

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文章授權轉載自《香港01》

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