哈士奇糖糖走失 員警Po臉書助重逢

高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著，幸好有熱心民眾將糖糖牽回派出所，警方另透過網路尋找失主，隔天49歲的飼主黃姓女子就來領回。

警方表示，左營警分局啟文派出所前天晚上9點半時，有一名女子牽著一隻哈士奇走進派出所，指見到這隻哈士奇在鼓山區內惟車站前來回奔跑，因長久未見到飼主，不知如何是好，只好牽到派出所來尋求警方協助。

起文所警員胡斐鈞、林子豪觀察這隻哈士奇脖子上繫有項圈且該毛髮乾淨，應有人飼養，便協助民眾撥打動保處；但因為下班時間，需等到隔日早上才能派員到派出所，警員見天色漸暗，便協助先將哈士奇安置在所內並購買飼料罐頭餵食。

隨後，警員靈機一動，想起可將哈士奇照片上傳臉書社團張貼協尋主人的公告，利用網路的力量找尋狗主人。

昨天早上9時30分許，果然出現好消息，鼓山區的里長來電表示，有里民在臉書社團看見自己的哈士奇，詢問是否尚在所內，員警便告知可到所領回。