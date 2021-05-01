快訊

足跡曝光！諾富特確診女員工曾赴中壢大潤發 業者說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈士奇糖糖走失 員警Po臉書助重逢

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著，幸好有熱心民眾將糖糖牽回派出所，警方另透過網路尋找失主，隔天49歲的飼主黃姓女子就來領回。

警方表示，左營警分局啟文派出所前天晚上9點半時，有一名女子牽著一隻哈士奇走進派出所，指見到這隻哈士奇在鼓山區內惟車站前來回奔跑，因長久未見到飼主，不知如何是好，只好牽到派出所來尋求警方協助。

起文所警員胡斐鈞、林子豪觀察這隻哈士奇脖子上繫有項圈且該毛髮乾淨，應有人飼養，便協助民眾撥打動保處；但因為下班時間，需等到隔日早上才能派員到派出所，警員見天色漸暗，便協助先將哈士奇安置在所內並購買飼料罐頭餵食。

隨後，警員靈機一動，想起可將哈士奇照片上傳臉書社團張貼協尋主人的公告，利用網路的力量找尋狗主人。

昨天早上9時30分許，果然出現好消息，鼓山區的里長來電表示，有里民在臉書社團看見自己的哈士奇，詢問是否尚在所內，員警便告知可到所領回。

約10分鐘後，黃女（49歲）急忙到所要領回愛犬。黃女說，糖糖走失後不知該如何是好，所幸在臉書社團發現有人po文，便請託里長致電詢問，果然找回愛犬，以後不會再讓糖糖走丟了。

高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

中職／傑斯7局好投擒獅 高國輝登全壘打、打點雙冠

中職／先發場數平左投紀錄 王溢正3.2局遭猛獅打爆

中職／林威助提出挑戰遭駁回 楊清瓏回應了

中職／劉基鴻三壘守備拉警報 恐成下一個林益全

相關新聞

疑與室友爆衝突！男小腿遭砍20公分 急送醫警緝兇中

新北市泰山區一名35歲男子疑因不明原因與室友發生衝突，被對方持銳器劃傷小腿，造成長約20公分刀傷，所幸生命無礙，目前已緊...

柔道7歲童病況未好轉 父探病握兒手：會陪伴兒子每一天

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，病況仍未好轉，還在醫院與死神拔河。黃父昨晚...

桃園高職生機車雙載撞車！人飛落大圳 失蹤者下午尋獲遺體

桃園市平鎮區昨天深夜發生計程車與重機擦撞，重機林姓騎士和後座吳男（都18歲）飛落路旁大圳，警、消今天凌晨找到林的時候已無...

大學生歡送同學留學美國 酒後猝死警報檢相驗

林姓大學生參加歡送周姓同學留學美國的派對，昨晚前往區黎明路某家概念旅館房間，共有24人參加歡送派對，同學見面喝酒聊天，喝...

妙齡女醉死計程車內 暖女警「扛」著送回家

基隆市一名妙齡女子前日某晚9點多，喝得不醒人事，搭計車回家途中睡死在車內，計程車司機怎麼叫都叫不醒，只好報警。員警到場發...

哈士奇糖糖走失 員警Po臉書助重逢

高雄黃姓女子帶愛犬「糖糖」到內惟車站旁散步，不料糖糖一時興奮鬆脫繫繩亂跑，一下子就跑得不見蹤影，她苦尋好久都找不著，幸好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。