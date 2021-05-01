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影／漁船暗夜故障漂流大海 海巡馳援護送返港

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

海巡署第8巡防區指揮部昨天凌晨零時在雷達上發現，屏東琉球籍1艘漁船在鵝鑾鼻南方4.7浬處海域滯留，管制員發覺航跡異常打電話與船長聯繫，洪姓船長表示失去動力無法排除，正請友船協助拖回，也請海巡署派艇協處；艦隊分署恆春海巡隊巡邏艇駛抵現場時，發現漁船細繩拖纜斷裂無法拖帶，只好在原地待援，海巡隊找到備用纜繩供使用，在恆春和枋寮分隊巡邏艇接力戒護下，今天中午平安駛返東港鹽埔漁港。

洪姓船長表示，昨天上午自東港鹽埔漁港出港至南方海域作業，船上共3人，返程時發現減速機離合器故障無法排除，聯絡附近作業的友船嘗試協助拖帶，沒想到該海域入夜後風大浪大，友船的細繩拖纜因此斷裂，大家都束手無策，感謝海巡人員到場協助，並全程戒護安全回港，化解一場可能的危機。

屏東琉球籍1艘漁船因機件故障由友船拖帶返港，海巡隊巡邏艇接力護送回東港鹽埔漁港。記者潘欣中／翻攝
屏東琉球籍1艘漁船因機件故障由友船拖帶返港，海巡隊巡邏艇接力護送回東港鹽埔漁港。記者潘欣中／翻攝
屏東琉球籍1艘漁船昨天凌晨在鵝鑾鼻南方4.7浬海域因機件故障滯留，海巡署艦隊分署恆春海巡隊巡邏艇駛抵協處。記者潘欣中／翻攝
屏東琉球籍1艘漁船昨天凌晨在鵝鑾鼻南方4.7浬海域因機件故障滯留，海巡署艦隊分署恆春海巡隊巡邏艇駛抵協處。記者潘欣中／翻攝

海巡署

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